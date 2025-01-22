Кроме таких заявлений, много работы команда Трампа проводит непублично. Как рассказал 24 Каналу общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, несколько конгрессменов вскоре могут посетить Киев.

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Продолжится ли помощь от США

Среди конгрессменов, которые должны прибыть в Украину, есть представители комитета вооружения и разведки. Возможно, в состав делегации также войдет представитель Государственного департамента США.

Все это не случайно, а с расчетом на то, чтобы непосредственно на месте ознакомиться с тем, что нужно и в каком количестве. Стоит обратить внимание, что Трамп очень мало говорил об Украине во время инаугурационной речи. Он лишь пообещал, что закончит войны, но не вдался в детали ни по Украине, ни по Израилю.

Это также неслучайно. Он готовит очень интересное предложение, которое пойдет на пользу Украине и Израилю. Скоро мы станем свидетелями этого. Поэтому надо следить за действиями Трампа, а не только за его словами,

– подчеркнул Борис Пинкус.

К слову, президент США призвал Владимира Путина завершить войну в Украине, потому что это наносит значительный ущерб и разрушает Россию. Он напомнил о высокой инфляции, человеческие потери и отметил, что Путину стоит заключить соглашение.