Окрім таких заяв, багато роботи команда Трампа проводить непублічно. Як розповів 24 Каналу громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, кілька конгресменів невдовзі можуть відвідати Київ.

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Чи продовжиться допомога від США

Серед конгресменів, які мають прибути в Україну, є представники комітету озброєння та розвідки. Можливо, до складу делегації також увійде представник Державного департаменту США.

Все це не випадково, а з розрахунком на те, щоб безпосередньо на місці ознайомитися з тим, що потрібно та в якій кількості. Варто звернути увагу, що Трамп дуже мало говорив про Україну під час інавгураційної промови. Він лише пообіцяв, що закінчить війни, але не вдався в деталі ні щодо України, ні щодо Ізраїлю.

Це також невипадково. Він готує дуже цікаву пропозицію, яка піде на користь Україні та Ізраїлю. Скоро ми станемо свідками цього. Тому треба стежити за діями Трампа, а не лише за його словами,

– наголосив Борис Пінкус.

До слова, президент США закликав Владіміра Путіна завершити війну в Україні, бо це завдає значної шкоди та руйнує Росію. Він нагадав про високу інфляцію, людські втрати й наголосив, що Путіну варто укласти угоду.