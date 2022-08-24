Нет причин, что россияне откажутся, – правозащитница о судилище над защитниками Мариуполя

россия готовит показательное судилище над пленными защитниками Мариуполя. Ничто не может остановить кремль в желании поквитаться с несокрушимыми украинскими воинами.

Об этом 24 каналу рассказала правозащитница, координатор Медийной инициативы по правам человека Татьяна Катриченко. По ее словам, оккупанты устроят судилище над азовцами, несмотря на все предупреждения украинской власти или другие причины.

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Могут ли оккупанты передумать

Россия уже давно вынашивала идею подобного действа.

Нет причин, почему россияне могут отказаться от этой практики. Это будет ключевым событием в их понимании, к которому они готовились с 2014 года, проводя на оккупированных территориях подобные "судебные процессы".

– сказала Катриченко.

российские захватчики хотят превратить так называемый "трибунал" над украинскими военными в ужасное зрелище.

"Этот "судебный процесс" будет максимально нелепым – в филармонии, на сцене, в страшных клетках... В этих клетках, вероятно, будут не 10 человек, а больше. Ведь на оккупированных территориях россияне "переводят" военнопленных в статус подозреваемых и обвиняемых", – допустила правозащитница.

Зачем россии показательное судилище в Мариуполе

Как отметила Катриченко, пока невозможно полностью понять, в чем состоит замысел оккупантов. Она добавила, что в россии годами демонизировали украинский полк "Азов".

Еще до начала полномасштабного вторжения россияне обещали судебные процессы над азовцами. А верховный суд России признал "Азов" "террористической организацией",

– отметила правозащитница.

По мнению Катриченко, Россия специально нагнетает истерику в российском обществе вокруг бойцов полка Дениса Прокопенко. А показательным судилищем кремль хочет показать свою силу и оправдать войну в Украине. Мол, вот с кем россиянам приходится бороться и от кого они "освобождают" украинские территории.

Какие последствия будет иметь судилище

Правозащитница подчеркнула, что с юридической точки зрения действия оккупантов не признает ни Украина, ни другие государства мира.

Однако мы не можем говорить о безопасности украинских военнопленных, особенно после Еленовки,

– подчеркнула она.

Катриченко добавила, что если среди военных окажутся иностранные граждане, то кремль это может использовать для шантажа западных союзников Украины.

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"Кроме того, издевательство над военнопленными рассчитано и на то, чтобы украинцы становились злее и у нас возникало желание мести. Так россия хочет спровоцировать украинцев на агрессивные действия, которые потом можно было бы показывать", – сказала правозащитница.

Катриченко предположила, состоится ли "трибунал" над защитниками Мариуполя: смотрите видео

оккупанты готовят судилище в Мариуполе: коротко