"Отмыл" 7 миллионов на компьютерной технике: экс-главе Госинформюста объявили о подозрении

Экс-руководителю Госинформюста САП сообщила о подозрении. Он "отмыл" на компьютерной технике более 7 миллионов гривен.

По данным следствия, бывший чиновник присваивал средства на протяжении 2014 – 2016 годов.

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Бывший чиновник в течение 2014 – 2016 годов организовал завладение более 7 миллионами гривен, которые принадлежали госпредприятию и выделялись на приобретение программного обеспечения для видеоконференцсвязи территориальным органам юстиции и исполнительным службам,

– говорится в сообщении.

Вырученные деньги экс-глава Госинформюста легализовал через доверенных лиц и предприятия, которые были в иностранных юрисдикциях.

Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения – содержание под стражей.

Взятка в Ивано-Франковской области

В апреле поймали с поличным чиновников СБУ и Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Чиновники требовали взятку в размере 26 тысяч долларов.

Их разоблачили на получении 10 тысяч долларов. Досудебное расследование продолжается.

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