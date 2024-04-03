"Люди здесь живут на другой планете": посол рассказал об отношении к войне в Бразилии
Источник:Radio NV
Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник рассказал, какое отношение в Бразилии к теме войны России против Украины. Он также рассказал, как влияет Запад на изменение отношения к войне в стране.
Мельник выразил разочарование в беспомощности бразильских политиков в реагировании на российскую агрессию в Украине. Он отметил, что обсуждение войны неприемлемо в бразильских политических кругах из-за официальной нейтральности страны.
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Какое отношение к войне в Украине в Бразилии
Посол отметил, что на фоне событий в Европе, ситуация в Бразилии выглядит отличной. И хотя географически эта война может показаться далекой, принципы международного права и свободы мира важны для всех стран. Мельник выразил обеспокоенность тем, что бразильские политики избегают обсуждения конфликта из-за официальной нейтральности страны.
Меня в первые дни эта ситуация действительно убивала. Ведь ты разговариваешь с людьми, которые выглядят так же как и ты, люди живут якобы похожими заботами, заботятся о своем благосостоянии, о росте экономики, но очевидные вызовы в политике, они, к сожалению, откровенно игнорируют,
– отметил дипломат.
Мельник отметил, что это очень печальный факт, ведь на кону стоят принципы свободного мира и международного права, которые обеспечили экономический рост Бразилии.
Как влияют на ситуацию государства Запада
Дипломат выразил разочарование в западных государствах, которые, по его словам, не пытаются изменить отношение Бразилии к конфликту в Украине. Он отметил, что западные партнеры слишком фокусируются на своих экономических интересах и не учитывают геополитические аспекты ситуации.
К большому сожалению, Украина сегодня в Латинской Америке абсолютно одна. Все наши западные друзья, к большому сожалению, заботятся исключительно о своих геополитических, но прежде всего чисто экономических бизнес-интересах,
– рассказал посол.
Он также отмечает, что, даже когда он пытается находить точки соприкосновения с бразильским правительством, западные партнеры часто убеждают его действовать осторожно и деликатно.
Одной из основных причин, по словам Мельника, являются опасения западных стран по поводу возвращения к власти крайне правых в Бразилии, которые были во времена бывшего президента Болсонару. Поскольку нынешнее правительство Бразилии декларирует поддержку международных принципов, включая защиту окружающей среды и климата, западные страны выбрали стратегию не конфронтировать, но и не поддерживать активно.
"Наши партнеры, к сожалению, не хотят понимать того, что Бразилия не собирается становиться ни на чью сторону. Бразилия понимает, что она имеет силу, Бразилия отстаивает право иметь собственное мнение, которое не должно совпадать с мнением так называемого коллективного Запада", – резюмировал он.
Западная поддержка: последние новости
- Глава разведки Палаты представителей США Майк Тернер прогнозирует, что председатель Палаты США Майк Джонсон может вскоре внести на рассмотрение вопрос о предоставлении помощи Украине, возможно, уже 9 апреля. Тернер также предполагает, что большинство членов Конгресса поддержат дополнительное финансирование для Украины, хотя внутренние разногласия могут существовать.
- Также советник Белого дома Джон Кирби заявил, что из-за затягивания принятия решения о дальнейшей помощи Украине в Палате представителей, администрация США продолжит активно работать над обеспечением украинцев немедленной поддержкой, как это делалось и в прошлом месяце. По его словам, уже были приняты неотложные меры.
- Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что инициатива, которую возглавляет Прага и предусматривающая закупку примерно 800 тысяч снарядов за пределами Евросоюза, дает результаты. Он заметил, что потенциальный объем может увеличиться до около 1,5 миллиона снарядов. Однако он подчеркнул, что эта инициатива сама по себе не будет достаточной для поддержки Украины.