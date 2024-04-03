"Люди здесь живут на другой планете": посол рассказал об отношении к войне в Бразилии

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник рассказал, какое отношение в Бразилии к теме войны России против Украины. Он также рассказал, как влияет Запад на изменение отношения к войне в стране.

Мельник выразил разочарование в беспомощности бразильских политиков в реагировании на российскую агрессию в Украине. Он отметил, что обсуждение войны неприемлемо в бразильских политических кругах из-за официальной нейтральности страны.

Смотрите также Небоскреб напоминал факел: в Бразилии вспыхнула 25-этажка – жуткое видео пожара

Какое отношение к войне в Украине в Бразилии

Посол отметил, что на фоне событий в Европе, ситуация в Бразилии выглядит отличной. И хотя географически эта война может показаться далекой, принципы международного права и свободы мира важны для всех стран. Мельник выразил обеспокоенность тем, что бразильские политики избегают обсуждения конфликта из-за официальной нейтральности страны.

Меня в первые дни эта ситуация действительно убивала. Ведь ты разговариваешь с людьми, которые выглядят так же как и ты, люди живут якобы похожими заботами, заботятся о своем благосостоянии, о росте экономики, но очевидные вызовы в политике, они, к сожалению, откровенно игнорируют,

– отметил дипломат.

Мельник отметил, что это очень печальный факт, ведь на кону стоят принципы свободного мира и международного права, которые обеспечили экономический рост Бразилии.

Как влияют на ситуацию государства Запада

Дипломат выразил разочарование в западных государствах, которые, по его словам, не пытаются изменить отношение Бразилии к конфликту в Украине. Он отметил, что западные партнеры слишком фокусируются на своих экономических интересах и не учитывают геополитические аспекты ситуации.

К большому сожалению, Украина сегодня в Латинской Америке абсолютно одна. Все наши западные друзья, к большому сожалению, заботятся исключительно о своих геополитических, но прежде всего чисто экономических бизнес-интересах,

– рассказал посол.

Он также отмечает, что, даже когда он пытается находить точки соприкосновения с бразильским правительством, западные партнеры часто убеждают его действовать осторожно и деликатно.

Одной из основных причин, по словам Мельника, являются опасения западных стран по поводу возвращения к власти крайне правых в Бразилии, которые были во времена бывшего президента Болсонару. Поскольку нынешнее правительство Бразилии декларирует поддержку международных принципов, включая защиту окружающей среды и климата, западные страны выбрали стратегию не конфронтировать, но и не поддерживать активно.

"Наши партнеры, к сожалению, не хотят понимать того, что Бразилия не собирается становиться ни на чью сторону. Бразилия понимает, что она имеет силу, Бразилия отстаивает право иметь собственное мнение, которое не должно совпадать с мнением так называемого коллективного Запада", – резюмировал он.

Западная поддержка: последние новости