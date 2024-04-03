Мельник висловив розчарування у безпорадності бразильських політиків у реагуванні на російську агресію в Україні. Він зазначив, що обговорення війни є неприйнятним у бразильських політичних колах через офіційну нейтральність країни.

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Яке ставлення до війни в Україні у Бразилії

Посол відзначив, що на тлі подій в Європі, ситуація у Бразилії виглядає відмінною. І хоча географічно ця війна може здатися далекою, принципи міжнародного права й свободи світу є важливими для всіх країн. Мельник висловив занепокоєння тим, що бразильські політики уникають обговорення конфлікту через офіційну нейтральність країни.

Мене в перші дні ця ситуація дійсно вбивала. Адже ти розмовляєш із людьми, які виглядають так само як і ти, люди живуть нібито схожими турботами, дбають про свій добробут, про зростання економіки, але очевидні виклики в політиці, вони, на жаль, відверто ігнорують,

– зазначив дипломат.

Мельник відзначив, що це дуже сумний факт, адже на кону стоять принципи вільного світу й міжнародного права, які забезпечили економічне зростання Бразилії.

Як впливають на ситуацію держави Заходу

Дипломат висловив розчарування у західних державах, які, за його словами, не намагаються змінити ставлення Бразилії до конфлікту в Україні. Він зазначив, що західні партнери занадто фокусуються на своїх економічних інтересах та не враховують геополітичні аспекти ситуації.

На превеликий жаль, Україна сьогодні у Латинській Америці абсолютно сама. Всі наші західні друзі, на превеликий жаль, дбають виключно про свої геополітичні, але насамперед суто економічні бізнесові інтереси,

– розповів посол.

Він також наголошує на тому, що, навіть коли він намагається знаходити спільні точки дотику до бразильського уряду, західні партнери часто переконують його діяти обережно та делікатно.

Однією з основних причин, за словами Мельника, є побоювання західних країн повернення до влади крайньої правиці в Бразилії, яка була за часів колишнього президента Болсонару. Оскільки нинішній уряд Бразилії декларує підтримку міжнародних принципів, включаючи захист довкілля та клімату, західні країни обрали стратегію не конфронтувати, але і не підтримувати активно.

"Наші партнери, на жаль, не хочуть розуміти того, що Бразилія не збирається ставати ні на чий бік. Бразилія розуміє, що вона має силу, Бразилія відстоює право мати власну думку, яка не повинна збігатися із думкою так званого колективного Заходу", – резюмував він.

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