Врач рассказал о новой странице жизни на Западе Украины, восстановлении клиники и разрушенном доме в Луганской области в интервью в рамках проекта СВОИ на 24 канале.

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Врач-переселенец рассказал о жизни во Франковске

Вадим Водяник отметил, что работать в Ивано-Франковске очень приятно. Поэтому он вместе с женой решил остаться здесь и открыть еще и частную клинику.

"Фактически, у меня есть действительная лицензия, поэтому нужно было только адрес изменить и все", – добавил врач.

Он отметил, что во Франковске к переселенцам хорошо относятся.

Всякое говорят по телевизору. Я не знаю как у кого, но к нам очень классное отношение. Мы встречаемся с людьми, и почти все идут навстречу. У нас уже и друзья здесь появились,

– рассказал врач.

По его словам, весь его коллектив – переселенцы.

"Наш коллектив небольшой, всего 4 человека. Это я, моя жена и еще врач-офтальмолог – это моя ученица. Она закончила интернатуру и приехала сюда, также из Северодонецка, Также есть медсестра из Лисичанска", – добавил мужчина.

Врач рассказал, что пациенты на Западе более послушны, если сравнить с пациентами из Донбасса.

"То есть, когда ты говоришь что-то пациентам с Донбасса, то они сразу: "А почему, а как?". А тут говоришь, и они в ответ: "Доктор, как скажете", – объяснил Вадим Водяник.

Он подытожил, что работать во Франковске немного легче, ведь люди больше доверяют врачам.

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