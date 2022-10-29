Лікар розповів про нову сторінку життя на Заході України, відновлення клініки та зруйнований будинок на Луганщині в інтерв'ю у межах проєкту СВОЇ на 24 каналі.

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Лікар-переселенець розповів про життя у Франківську

Вадим Водяник зауважив, що працювати в Івано-Франківську дуже приємно. Тому він разом із дружиною вирішив тут залишитись і відчинити ще й приватну клініку.

"Фактично ж, я маю дійсну ліцензію, тому треба було тільки адресу змінити і все", – додав лікар.

Він зауважив, що у Франківську до переселенців гарно ставляться.

Всяке ж кажуть по телевізору. Я не знаю, як у кого, але до нас дуже класне ставлення. Ми зустрічаємося з людьми, і майже всі йдуть назустріч. У нас уже й друзі тут з'явилися,

– розповів лікар.

За його словами, весь його колектив – переселенці.

"Наш колектив невеликий, лише 4 людини. Це я, моя дружина і ще лікар-офтальмолог – це моя учениця. Вона закінчила інтернатуру й приїхала сюди, також із Сєвєродонецька, Також є медсестра з Лисичанська", – додав чоловік.

Лікар розповів, що пацієнти на Заході слухняніші, якщо порівняти з пацієнтами з Донбасу.

"Тобто, коли ти кажеш щось пацієнтам з Донбасу, то вони одразу: "А чому, а як?". А тут кажеш, і вони у відповідь: "Лікарю, як скажете", – пояснив Вадим Водяник.

Він підсумував, що працювати у Франківську трошки легше, адже люди більше довіряють лікарям.

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