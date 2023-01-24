Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, поражения российских военных на фронте имеют значение для общества.
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Поддерживают ли россияне политику Путина
Игорь Эйдман подчеркнул, что россияне – это большое количество людей разных категорий, чьи мнения отличаются.
Молодежь в меньшей степени доверяет власти и поддерживает войну,
– объяснил он.
По его словам, старшее поколение и пенсионеры сильнее выступают за ведение боевых действий на территории Украины. Среди действительно их есть люди, которые лояльны власти.
"Таких более половины, хотя они – это не такой безумный процент, который рисуют кремлевские социологи", – подчеркнул политолог.
Эти люди склонны доверять тому, что говорит президент России Владимир Путин и другие так называемые российские лидеры.
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Во что верят россияне
Эйдман рассказал, что россияне придерживаются мнения, что "курочка по зернышку клюет" и Россия выигрывает войну.
"Пока еще у основной массы населения надежда на это есть", – объяснил он.
Соответственно, чтобы реализовать задуманное, нужна дополнительная мобилизация.
Но все же нужно учитывать, что эти надежды были гораздо сильнее в начале войны, – обратил внимание он.
Социолог рассказал, что поражение военной армии, первая волна мобилизации сильно ударила по доверию россиян к власти и сократила число готовых доверять людей. К сожалению, их численность не достигает такого уровня, чтобы остановить Путина и выступить против войны.
"Я думаю, что из-за дальнейших поражений России в войне с Украиной, последующие волны мобилизации такой перелом в настроениях общества станет реальностью", – подчеркнул он.
По его словам, это только вопрос времени.
Ситуация в России: последние новости
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