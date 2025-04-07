Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американистка Александра Филипенко, отметив, что лидер США восхищается Путиным в его воплощении диктатора. Однако не личностью.

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В глазах Путина 3 буквы – КГБ

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф после своего второго визита в Москву рассказал интересную историю от российского диктатора – Путин якобы "молился за здоровье" президента США, когда было покушение на его жизнь. Поилтологиня-американистка заметила, что подобный трюк российский диктатор уже использовал ранее – с бывшим президентом США Джордж Бушем.

В то же время бывший сенатор-республиканец Джон Маккейн говорил, что видит в глазах Путина 3 буквы – КГБ. Именно эта тактика КГБ и работает. Все, кто говорил с Путиным, рассказывали, что он умеет подстраиваться, копировать и настраивать собеседника,

– подчеркнула она.

Именно так Путин говорит и с Трампом, он, по словам Филипенко, умеет быть "хорошим" собеседником. Российский диктатор берет свою книгу КГБ, открывает страницу на "разделе о республиканцах" и знает, что говорить.

Политолог-американстик отметила, что Трамп тоже имеет интересную тактику – во время своих публичных выступлений он любит вплетать какие-то истории, поэтому часто его ответы журналистам очень длинные. Между тем российский диктатор "с удовольствием" его слушает.

Путин хочет говорить на уровне с Трампом. А вот Трамп не воспринимает Путина как равного. Президент США может иметь определенные чувства к диктатору как к образу тоталитарного правителя, но не к личности, не к России, ведь Трампу важнее экономика,

– сказала Филипенко.

Кстати, окружение Трампа советует не звонить Путину, пока он не согласится на полное прекращение огня в Украине. В то же время издание Politico сообщило, что скоро телефонный разговор может состояться.