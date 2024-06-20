Финляндия временно заморозит политические отношения с Россией: в чем причина

Финляндия представила новый доклад о внешней политике и политике безопасности. В нем упомянули и о России.

Так в последнем отчете говорится, что нападение страны-агрессора на Украину кардинально изменило отношения между Финляндией и Россией. Поэтому, сейчас политические отношения между странами разорваны. Однако работают дипломатические отношения и необходимо сотрудничество органов власти, например на границах стран.

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Финляндия заморозила отношения с Россией

Согласно обнародованному отчету, сейчас политика Хельсинки основывается на "реализме, основанном на ценностях". Продолжается "новая эра внешней политики и политики безопасности". Заметим, что это первый доклад Финляндии после ее вступления в НАТО.

Отмечается, что войне России в Украине не видно конца. Поэтому, нельзя исключать угрозу расширения военных действий России за пределы Украины. Финляндия и Европейский Союз должны быть готовы к любому развитию событий.

В то же время утверждается, что отношения между государствами во всем мире находятся в беспорядке, а международная система, основанная на правилах, ставится под сомнение, особенно под руководством Китая и России.

Политические отношения теперь разорваны. Функционируют только дипломатические отношения и необходимо сотрудничество между властями, в частности на границе. Политические отношения с Россией не могут быть построены до тех пор, пока Россия продолжает агрессивную войну и нарушает международное право,

– говорится в документе.

Впрочем, Финляндия будет пытаться по мере возможности поддерживать условия функционирования российского гражданского общества. В докладе также подчеркивается важность сохранения знаний о России.

Очевидно, Россия продолжит гибридные атаки на Финляндию. Примером этого является переброска просителей убежища к восточной границе. К вреду, нанесенного критически важной инфраструктуре, следует подготовиться более тщательно.

К слову, СМИ сообщали, что около 80% военных ресурсов России с баз на границе с Финляндией сейчас используется в войне против Украины. Спутниковые снимки подтверждают, что на базах остались только инструкторы и новобранцы.