Так в останньому звіті йдеться, що напад країни-агресорки на Україну кардинально змінив відносини між Фінляндією та Росією. Тому, наразі політичні відносини між країнами розірвано. Однак працюють дипломатичні відносини та необхідна співпраця органів влади, наприклад на кордонах країн.

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Фінляндія заморозила відносини з Росією

Згідно з оприлюдненим звітом, наразі політика Гельсінкі ґрунтується на "реалізмі, заснованому на цінностях". Триває "нова ера зовнішньої політики та політики безпеки". Зауважимо, що це перша доповідь Фінляндії після її вступу до НАТО.

Зазначається, що війні Росії в Україні не видно кінця. Тому, не можна виключати загрозу розширення військових дій Росії за межі України. Фінляндія та Європейський Союз повинні бути готові до будь-якого розвитку подій.

Водночас стверджується, що відносини між державами в усьому світі перебувають у безладді, а міжнародна система, що ґрунтується на правилах, ставиться під сумнів, особливо під керівництвом Китаю та Росії.

Політичні відносини тепер розірвані. Функціонують тільки дипломатичні відносини й необхідна співпраця між владою, зокрема на кордоні. Політичні відносини з Росією не можуть бути побудовані доти, доки Росія продовжує агресивну війну та порушує міжнародне право,

– йдеться у документі.

Втім, Фінляндія намагатиметься в міру можливості підтримувати умови функціонування російського громадянського суспільства. У доповіді також підкреслюється важливість збереження знань про Росію.

Вочевидь Росія продовжить гібридні атаки на Фінляндію. Прикладом цього є перекидання прохачів притулку до східного кордону. До шкоди, завданої критично важливій інфраструктурі, слід підготуватися більш ретельно.

До слова, ЗМІ повідомляли, що близько 80% військових ресурсів Росії з баз на кордоні з Фінляндією зараз використовується у війні проти України. Супутникові знімки підтверджують, що на базах залишилися лише інструктори та новобранці.