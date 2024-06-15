Саміт миру, ініційований Україною, проходить 15 – 16 червня у Бюргенштоці у Швейцарії, за ініціативою українського президента Володимира Зеленського. Зауважимо, що перед початком заходу уряд Швейцарії підтвердив, що участь візьмуть 100 делегацій, з них 92 країни та 8 організацій.

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Що сказав президент Фінляндії

Під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру президент Фінляндії Александр Стубб висловив підтримку нашій державі. За його словами, Україна починає процес до миру у війні з Росією з позиції сили.

Я думаю, Україна насправді починає цей процес до миру з позиції сили. Набагато сильнішої, ніж вона була три тижні тому та тим більше три місяці тому,

– наголосив лідер Фінляндії.

Він також нагадав, що його країна також має кордон із Росією протяжністю близько 1,3 тисячі кілометрів, що не може не турбувати його, враховуючи окупацію напередодні Другої світової війни.

Важливо. На обговорення Саміту винесено 3 ключових питання. Зокрема, продовольчої безпеки та судноплавства, ядерної безпеки, повернення полонених у форматі всіх на всіх, а також повернення українських дітей.

Необхідно відбити агресію Росії

Президент Франції Еммануель Макрон під час свого виступу заявив, що капітуляція України не може бути шляхом до миру. Для того, аби досягнути миру, першочергово необхідно відбити агресію Росії.

Всі з нас віддані побудові сталого миру. Але, як вже було сказано, таким миром не може стати українська капітуляція. Тому передумовою миру є допомога Україні у відбитті агресії,

– пояснив французький очільник.

Зверніть увагу! 24 Канал присутній на Саміті миру у Швейцарії та буде оперативно повідомляти про всі важливі деталі на сайті та в телеграмі.

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