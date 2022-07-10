Китай может дразнить Вашингтон вопросом россии, – Фейгин
Блинкен ранее заявлял о том, что Си Цзиньпин поддерживает решение о формировании партнерства со страной-агрессором. Поэтому в США сейчас озабочены "выравниванием" отношений между россией и Китаем.
Однако отношения между Китаем и россией глобально не изменятся. Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин.
Внимание Индия и Китай не хотят усиления россии, – политолог
Однако предупреждение со стороны США для Китая не помогать россии – действуют. Никаких военных товаров в страну-агрессор оттуда не поступало.
Китай только может дразнить Вашингтон вопросом россии. Это дипломатическая игра,
– считает правозащитник.
Китай держится в стороне
По его словам, он бы не драматизировал ситуацию с тем, что Си Цзиньпин отказался приезжать в Москву и отклонил предложение Путина.
Формальная причина – пандемия коронавируса. Однако реальная причина, по мнению Фейгина, ясна.
А зачем Си Цзиньпиню лично, не только в лице всего Китая, поддерживать путина в условиях изоляции,
– отметил он.
В таком случае россия просто не нужна Китаю. Сначала путина нужно победить и показать, чего добился. Только тогда могут происходить между ними какие-то разговоры. Однако сейчас такой показательный визит очень рискован для Китая.
Ранее Фейгин объяснял 24 канала, что Китаю выгодно, чтобы Россия заметно ослабла и сама "подползала" к ним с просьбами о сотрудничестве и помощи.
Полностью интервью с Фейгиным: смотрите видео
Эксперты объяснили позицию Китая по отношению к России: коротко
- Китай и Индия не желают усиления россии. Вместо этого им выгодно заработать на москве и именно к этому стремятся страны. Об этом 24 каналу сказал политолог Олег Саакян.
- Руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона в Центре исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта заявил, что китайскую политику часто называют пророссийски нейтральной.
- По мнению Пойти, Китай пытается балансировать между двумя мирами . Пытается не ухудшить отношения с США и ЕС, потому что там необходим рынок, который намного больше российского. Россия же важна Китаю как политический, дипломатический, медийный союзник в конкуренции со странами Запада.