Китай никак не помогает россии, только ищет союзников в противостоянии с США, – Фэйгин

россия и Китай имеют общие интересы, однако они не влияют на отношения между странами фундаментально. Поднебесная ведет свою линию, иногда обращая внимание на позицию москвы.

Пекин заинтересован в сотрудничестве с россией только в рамках противостояния с Вашингтоном. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Китайская дипломатическая "стена"

Правозащитник отметил, что позиция Китая по отношению к россии неоднозначна. В частности, Поднебесная не признает аннексию Крыма, а также поддерживает территориальную целостность Украины, о чем там заявляли неоднократно. Также Пекин выступает за мирное урегулирование в отношениях между россией и Украиной.

Пекин не оказывает помощи россии – ни военной, ни политической. Китай покупает ресурсы, действует в рамках заключаемых ранее договоров, аккуратно обходит санкционные требования и их в основном не нарушает. Все это решающе не сказывается на отношениях,

– объяснил российский оппозиционер.

По его словам, путин показывает свое желание через действия, чтобы Китай больше поддерживал москву, решительно встал на его сторону, но Пекин этого не делает.

"путин сказал, что поддерживает территориальную целостность Китая, имея в виду Тайвань. Он подчеркнул, что у москвы позиция жесткая, они поддерживают Пекин против американцев. Так кремль рассчитывает на поддержку Китая. Но я не вижу никаких действий, которые можно расценить как союзнические со стороны Пекина относительно "специальной военной операции", – добавил Фейгин.

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В чем есть общие интересы

По мнению оппозиционера, у кремля с Поднебесной интересы могут пересекаться только в противостоянии Вашингтону.

Пекин ищет союзников по этому вопросу, но не по вопросу поддержки москвы в ее аннексии Украины. Китай стратегически заинтересован в ослаблении россии, но не ее исчезновении – чтобы этот приз достался только ему. И сейчас москва выглядит со своим абсолютно вассальным поведением как территория, зависимая от восточного соседа – от Китая,

– рассказал политик.

В то же время, он констатирует, что путин ищет разговоров с Си Цзиньпинем об увеличении поставок энергоносителей – в связи с нефтяным эмбарго Европы и Америки.

"В этом нет какой-то самостоятельности москвы. Ключевым критерием будет то, как Пекин воспримет "ценовой коридор", который неизбежно объявят. Посмотрим, по какой цене Китай будет покупать российскую нефть", – резюмировал Фейгин.

Китайско-российские отношения: последние новости

16 сентября лидер Китая Си Цзиньпин встретился с российским диктатором Путиным в Узбекистане. Хотя страна-агрессор считает Китай своим партнером, однако надеяться на поддержку в войне с Украиной и в других вопросах ей не стоит, – убежден политолог Валентин Гладких.

Лидеры россии и Китая встретились впервые с начала полномасштабной войны в Украине. Глава страны-агрессора поблагодарил за "взвешенную позицию" в отношении Украины, назвал войну "кризисом" и заверил, что понимает обеспокоенность Китая и может все объяснить.

Также путин заверил, что россия придерживается принципа "Единого Китая" и осуждает "провокации" США на Тайване.

Си Цзиньпин в ответ сказал, что Китай готов сотрудничать с россией и оказывать поддержку ее ключевым интересам.

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