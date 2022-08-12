россия не дождется от Китая ничего, кроме символической "поддержки", – Яковенко

В кремле напрасно надеются на возможную поддержку со стороны Китая, поскольку сближение между россией и КНР является лишь символическим. Все потому, что в Пекине руководствуются исключительно своими интересами.

Рассчитывать на китайскую поддержку своих инициатив россия может разве что в рамках ООН. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко.

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(Не) союзники

По мнению журналиста, в Пекине преимущественно готовы на экономическое сотрудничество с путиным, по дешевке скупая сырье.

"Я убежден, что никаких более серьезных шагов, более серьезного сближения, чем риторическое и символическое, россия от Китая не дождется. Дешево скупать какое-нибудь сырье – это можно, но ничего больше", – отметил Яковенко.

Однако, по его словам, Китай готов помогать москве на дипломатическом фронте, в частности, в Совете безопасности ООН, блокируя антироссийские инициативы от стран Запада и Украины.

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У КНР свои интересы

Политик подчеркнул, что в условиях российско-украинской войны Китай руководствуется своими интересами по поглощению Тайваня.

"Я не сомневаюсь, что Китай будет использовать этот глобальный конфликт. Понятно, что у Китая есть свои интересы. А интересы – это поглощение Тайваня", – подчеркнул Яковенко.

По его словам, в такой ситуации Китай не будет "брататься с россией", а также заключать с ней стратегический и военный союз.

"Никакой реальной военной помощи россия от Китая не получит, как и экономической помощи не получит", – резюмировал журналист.