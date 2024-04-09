По мнению руководителя Центра общественной аналитики “Вежа” Валерия Клочка, которое он высказал 24 Каналу, такое заявление свидетельствует о том, что Россия действительно стремится к переговорам и они для нее очень важны. В то же время Москва находится под осторожным и умеренным давлением Пекина.

К теме Китай предоставляет Москве спутниковые снимки для ударов по Украине, – Bloomberg

Китай поставил жесткое условие России

Си Цзиньпин начал проводить такую политику с Владимиром Путиным еще после своего очередного переизбрания на должность (в октябре 2022 года он был в третий раз переизбран на пост генсека КПК – 24 Канал) – во время визита в марте 2023 года в Россию.

Это был первый зарубежный визит Си Цзиньпина после переизбрания, и совершил он его именно в Москву. Это означает, что для Китая Россия очень важна,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Для Пекина важно, чтобы Кремль был прогнозируемым и управляемым. Политика Путина была довольно угрожающей для Китая, потому что тогда глава Кремля в очередной раз начал угрожать ядерным оружием и его размещением на территории Беларуси.

Си Цзиньпин, по словам Клочка, неожиданно прервал свой визит, и это было свидетельством того, что он поставил жесткое условие в России не прибегать к ядерной эскалации.

В то же время Китаю важен "управляемый украинский кризис" для того, чтобы наращивать сотрудничество с Россией, углублять ее зависимость от него, которая становится более очевидной.

Для Пекина это привлекательная история, ведь он демонстрирует миру, что только он и больше никто может влиять на Путина в вопросе увеличения или уменьшения эскалации в Украине,

– отметил Клочок.

Сейчас Китай восстанавливает свою экономику, ищет пути привлечения инвестиций, проводит экономическую борьбу со своим конкурентом – Индией. Он пытается вернуть утраченные позиции, и это ему удается.

"Основной инструмент, благодаря которому Пекину этого достигает – война между Россией и Украиной. Если Китай добьется того, что на международной мирной конференции в Швейцарии будет присутствовать Россия – в любом представительстве, то там будет обсуждаться мирный план Китая", – отметил он.

Фактор давления на Запад

Кроме России, КНР имеет влияние на Северную Корею, у него есть контакты с Ираном. Китай сегодня предоставляет огромные контракты для Ирана, которому важно сотрудничать с ним в нефтяной и газовой сфере. Иран и Россия стали зависимыми от китайской экономики, и это то, чего Пекин добивался.

Именно война на Ближнем Востоке Израиля против ХАМАС, который финансирует Иран, и война России против Украины, которую поддерживает Китай своим экономическим сотрудничеством, сегодня стали фактором серьезного давления на Запад. Китай демонстрирует, что имеет инструменты, чтобы управлять этими процессами,

– пояснил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Сейчас за кулисами продолжаются переговоры о возможном завершении войны. Владимир Зеленский на вопрос о посредничества Турции в них, отметил, что ее одной мало для того, чтобы гарантировать прекращение эскалации со стороны России.

"К этому процессу должен безусловно присоединиться Китай. Именно он сейчас является центром, с которым Запад сегодня ведет разговор", – подчеркнул Валерий Клочок.

Отношения Китая и России: последние новости