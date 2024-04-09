На думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа" Валерія Клочка, яку він висловив 24 Каналу, така заява свідчить про те, що Росія дійсно прагне перемовин і вони для неї дуже важливі. Водночас Москва перебуває під обережним та поміркованим тиском Пекіна.

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Китай поставив жорстку умову Росії

Сі Цзіньпін почав проводити таку політику з Владіміром Путіним ще після свого чергового переобрання на посаду (у жовтні 2022 року його було втретє переобрано на посаду генсека КПК – 24 Канал) – під час візиту у березні 2023 року в Росію.

Це був перший закордонний візит Сі Цзіньпіна після переобрання, і здійснив він його саме до Москви. Це означає, що для Китаю Росія дуже важлива,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Для Пекіна важливо, щоб Кремль був прогнозованим і керованим. Політика Путіна була доволі загрозливою для Китаю, тому що тоді очільник Кремля вчергове почав погрожувати ядерною зброєю та її розміщенням на території Білорусі.

Сі Цзіньпін, за словами Клочка, несподівано перервав свій візит, і це було свідченням того, що він поставив жорстку умову в Росії не вдаватися до ядерної ескалації.

Водночас Китаю важлива "керована українська криза" для того, щоб нарощувати співпрацю з Росією, поглиблювати її залежність від нього, яка стає очевиднішою.

Для Пекіна це приваблива історія, адже він демонструє світу, що тільки він і більше ніхто може впливати на Путіна в питанні збільшення або зменшення ескалації в Україні,

– зазначив Клочок.

Зараз Китай відновлює свою економіку, шукає шляхи залучання інвестицій, проводить економічну боротьбу зі своїм конкурентом – Індією. Він намагається повернути втрачені позиції, і це йому вдається.

"Основний інструмент, завдяки якому Пекіну цього досягає – війна між Росією та Україною. Якщо Китай доб'ється того, що на міжнародній мірній конференції у Швейцарії буде присутня Росія – у будь-якому представництві, то там буде обговорюватися мирний план Китаю", – зазначив він.

Фактор тиску на Захід

Окрім Росії, КНР має вплив Північну Корею, у нього є контакти з Іраном. Китай сьогодні надає величезні контракти для Ірану, якому важливо співпрацювати з ним в нафтовій та газовій сфері. Іран та Росія стали залежними від китайської економіки, і це те, чого Пекін домагався.

Саме війна на Близькому Сході Ізраїлю проти ХАМАС, який фінансує Іран, і війна Росії проти України, яку підтримує Китай своєю економічною співпрацею, сьогодні стали фактором серйозного тиску на Захід. Китай демонструє, що має інструменти, щоб керувати цими процесами,

– пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Зараз за лаштунками тривають переговори щодо можливого завершенні війни. Володимир Зеленський на питання щодо посередництва Туреччини в них, зазначив, що її однієї замало для того, щоб гарантувати припинення ескалації з боку Росії.

"До цього процесу має безумовно долучитися Китай. Саме він зараз є центром, з яким Захід сьогодні веде розмову", – підкреслив Валерій Клочок.

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