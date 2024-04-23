Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что Пекин вероятно отправит на саммит в Швейцарию максимум своего спецпредставителя, который будет "зрителем", а не участником процесса. Однако Россия прилагает усилия, чтобы Китай не участвовал в саммите мира.

К теме США могут ввести новые санкции против Китая за экспорт военных технологий в Россию, – FT

Готовит параллельный мирный трек

Сейчас Китай, по его мнению, стоит рассматривать как "троянского коня", потому что неизвестно за кого он "играет". Если мы его условно запустим в "крепость", неизвестно, кому он откроет двери.

В то же время Пекин готовит параллельный мирный трек, в котором бы присутствовала Украина и Россия.

Логика Формулы мира не предусматривает участия России в переговорном треке. Только тогда, когда мир примет решение о фиксации завершения войны, тогда Россия появится, чтобы подписать свою капитуляцию,

– подчеркнул политолог.

Поддержка Китаем России имеет под собой довольно выгодное для него основание – российские ресурсы, которые китайцы забирают за бесценок.

Также Китай рассматривает Россию как "подопытного кролика" в борьбе с Западом. Китайцы на примере Кремля исследуют, как далеко можно зайти в конфронтации с западными странами, как можно обходить санкции и при этом не пострадать.

"Россия и Китай – в одном лагере, который пытается противостоять Западу. Именно поэтому Пекин не хочет, чтобы Россия получила сокрушительное поражение, ведь это будет сигналом для всего мира, что Запад сильнее, а Китай этого не хочет", – объяснил политолог.

Важно! Саммит мира состоится 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток вблизи города Люцерн в Швейцарии.

Запад важен для Китая

Однако Пекин все же дает сигналы Европе и США, когда, например, отказывается проводить в юанях определенные банковские операции с Россией.

"Китай демонстрирует Западу, что является прогнозируемым и готов к конструктивному диалогу. Китайская экономика сейчас переживает не лучшие времена, а потому рынок США и Европы очень важен для КНР", – подчеркнул Олег Лесной.

Обратите внимание! Китай, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, не передавал России ни одного готового оружия и не планирует это делать в будущем. Он отметил, что компоненты, микрочипы, которые получает Россия, это товары двойного использования.

Что происходит в Китае