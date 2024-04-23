Такое мнение 24 Каналу высказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, отметив, что это может быть предвестником более серьезного конфликта между Китаем и Россией. К тому же в истории уже были подобные примеры.

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Что происходит в Китае

После визита в Пекин главы российского МИД Сергея Лаврова, в Китае вышел ряд публикации, в которых о России говорится в пренебрежительном аспекте, а также в них рассматриваются плохие перспективы Москвы в войне.

К теме. В начале апреля Пекин посетил глава МИД России Сергей Лавров, однако его визит имел исключительно пропагандистский эффект. Он должен был продемонстрировать, что Россия использует эту поездку максимально с пропагандистской целью. Россия таким образом хочет продемонстрировать, что санкции против нее не действуют.

В частности, в журнале The Economist вышла статья профессора Пекинского университета Фэна Юйцзюня. В материале отмечается неизбежное поражение России в войне в Украине.

В ответ на это российские пропагандисты выпустили раздраженные и оскорбительные в адрес Китая статьи,

– отметил публицист.

Обратите внимание! В начале 1960-х годов между Китаем и Советским Союзом возник конфликт, который тоже начался с публицистических статей, а закончился пограничным столкновением на острове Даманский в 1969 году.

Кроме того, Китай закрывает финансовые потоки России, внимательно относится к вторичным санкциям США в отношении Москвы.

Китай подтолкнул Россию к войне

"В то же время именно Си Цзиньпин подтолкнул Россию к войне с Украиной. В каком восторге Путин вернулся из Пекина 5 февраля 2022 года – накануне начала войны. Китай все четко рассчитал", – отметил он.

Если Россия победит в войне, а США проявят слабость, тогда Тайвань упадет китайцам в руки. Тайванцы сами принесут "ключи" от своего острова, понимая, что Соединенные Штаты дискредитированы.

Если же Россия потерпит поражение, то большая территория – от Владивостока до Северного моря (как в Китае называют озеро Байкал), которую китайцы давно считают своей, может вернуться к ним.

Любой вариант окончания войны является выгодным для Китая: он получит или Тайвань, или территорию России. Пекину, по мнению публициста, остается ждать, кто победит в войне в Украине. Наверняка китайцы считают, что поражение потерпит Россия.

"Поэтому охлаждение между Пекином и Москвой является неизбежным. Визит Госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай закрепит эти тенденции. Он может напомнить по своим результатам визит Генри Киссинджера в Пекин в 1962 году, когда он "перевербовал" Китай на сторону США в конфликте с Советским Союзом", – подчеркнул Андрей Пионтковский.

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