Такое мнение 24 Каналу высказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, отметив, что это может быть предвестником более серьезного конфликта между Китаем и Россией. К тому же в истории уже были подобные примеры.
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Что происходит в Китае
После визита в Пекин главы российского МИД Сергея Лаврова, в Китае вышел ряд публикации, в которых о России говорится в пренебрежительном аспекте, а также в них рассматриваются плохие перспективы Москвы в войне.
В частности, в журнале The Economist вышла статья профессора Пекинского университета Фэна Юйцзюня. В материале отмечается неизбежное поражение России в войне в Украине.
В ответ на это российские пропагандисты выпустили раздраженные и оскорбительные в адрес Китая статьи,
– отметил публицист.
Кроме того, Китай закрывает финансовые потоки России, внимательно относится к вторичным санкциям США в отношении Москвы.
Китай подтолкнул Россию к войне
"В то же время именно Си Цзиньпин подтолкнул Россию к войне с Украиной. В каком восторге Путин вернулся из Пекина 5 февраля 2022 года – накануне начала войны. Китай все четко рассчитал", – отметил он.
Если Россия победит в войне, а США проявят слабость, тогда Тайвань упадет китайцам в руки. Тайванцы сами принесут "ключи" от своего острова, понимая, что Соединенные Штаты дискредитированы.
Если же Россия потерпит поражение, то большая территория – от Владивостока до Северного моря (как в Китае называют озеро Байкал), которую китайцы давно считают своей, может вернуться к ним.
Любой вариант окончания войны является выгодным для Китая: он получит или Тайвань, или территорию России. Пекину, по мнению публициста, остается ждать, кто победит в войне в Украине. Наверняка китайцы считают, что поражение потерпит Россия.
"Поэтому охлаждение между Пекином и Москвой является неизбежным. Визит Госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай закрепит эти тенденции. Он может напомнить по своим результатам визит Генри Киссинджера в Пекин в 1962 году, когда он "перевербовал" Китай на сторону США в конфликте с Советским Союзом", – подчеркнул Андрей Пионтковский.
Экономические отношения между Китаем и Россией: что происходит
- Китай сворачивает экономическое сотрудничество с Россией. Так, крупнейший китайский банк ICBC отказался от российских платежей. Кроме того, так же поступили еще четыре китайские кредитные структуры: China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou и Bank of China.
- Такие действия китайские банки совершили в конце марта, и это является серьезной проблемой, которая привела к тому, что российский импорт оборудования в апреле значительно усложнился.
- Всего в марте экспорт Китая в Россию снизился почти на 16% по сравнению с мартом 2023-го. Падение фиксируется впервые с середины 2022 года.
- Произошло сокращение общего объема российского импорта в течение марта. В годовом измерении сокращение составляет 18%.
- Сокращение экспорта Китая в Россию в марте произошло в частности из-за угрозы вторичных санкций США. Ограничения могут быть применены в отношении китайских банков и компаний.