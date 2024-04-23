Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зазначивши, що це може бути передвісником більш серйозного конфлікту між Китаєм та Росією. До того ж в історії вже були подібні приклади.
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Що відбувається в Китаї
Після візиту до Пекіна глава російського МЗС Сєргєя Лаврова, в Китаї вийшла низка публікації, в яких про Росію йдеться у зневажливому аспекті, а також в них розглядаються погані перспективи Москви у війні.
Зокрема в журналі The Economist вийшла стаття професора Пекінського університету Фена Юйцзюня. В матеріалі наголошується на неминучій поразці Росії у війні в Україні.
У відповідь на це російські пропагандисти випустили роздратовані та образливі на адресу Китаю статті,
– зауважив публіцист.
Крім того, Китай закриває фінансові потоки Росії, уважно ставиться до вторинних санкцій США щодо Москви.
Китай підштовхнув Росію до війни
"Водночас саме Сі Цзіньпін підштовхнув Росію до війни з Україною. В якому захваті Путін повернувся з Пекіну 5 лютого 2022 року – напередодні початку війни. Китай все чітко розрахував", – відзначив він.
Якщо Росія переможе у війні, а США виявлять слабкість, тоді Тайвань впаде китайцям в руки. Тайванці самі принесуть "ключі" від свого острова, розуміючи, що Сполучені Штати дискредитовані.
Якщо ж Росія зазнає поразки, то велика територія – від Владивостоку до Північного моря (як в Китаї називають озеро Байкал), яку китайці давно вважають своєю, може повернутися до них.
Будь-який варіант закінчення війни є вигідним для Китаю: він отримає або Тайвань, або територію Росії. Пекіну, на думку публіциста, залишається чекати, хто переможе у війні в Україні. Напевно китайці вважають, що поразку зазнає Росія.
"Тому охолодження між Пекіном і Москвою є неминучим. Візит Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю закріпить ці тенденції. Він може нагадати за своїми результатами візит Генрі Кіссінджера в Пекін у 1962 році, коли він "перевербував" Китай на бік США у конфлікті Радянським Союзом", – підкреслив Андрій Піонтковський.
Економічні відносини між Китаєм та Росією: важливе
- Китай згортає економічну співпрацю з Росією. Так, найбільший китайський банк ICBC відмовився від російських платежів. Крім того, так само вчинили ще чотири китайські кредитні структури: China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou та Bank of China.
- Такі дії китайські банки вчинили наприкінці березня, і це є серйозною проблемою, яка призвела до того, що російський імпорт обладнання у квітні значно ускладнився.
- Загалом у березні експорт Китаю до Росії знизився майже на 16% порівняно з березнем 2023-го. Падіння фіксується вперше з середини 2022 року.
- Відбулось скорочення загального обсягу російського імпорту протягом березня. У річному вимірі скорочення складає 18%.
- Скорочення експорту Китаю до Росії у березні сталося зокрема через загрози вторинних санкцій США. Обмеження можуть бути застосовані щодо китайських банків та компаній.