Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зазначивши, що це може бути передвісником більш серйозного конфлікту між Китаєм та Росією. До того ж в історії вже були подібні приклади.

Читайте також Сі Цзіньпін сформував "чотири принципи" врегулювання конфлікту в Україні

Що відбувається в Китаї

Після візиту до Пекіна глава російського МЗС Сєргєя Лаврова, в Китаї вийшла низка публікації, в яких про Росію йдеться у зневажливому аспекті, а також в них розглядаються погані перспективи Москви у війні.

До теми. На початку квітня Пекін відвідав глава МЗС Росії Сєргєй Лавров, проте його візит мав виключно пропагандистський ефект. Він мав продемонструвати, що Росія використає цю поїздку максимально з пропагандистською метою. Росія у такий спосіб хоче продемонструвати, що санкції проти неї не діють.

Зокрема в журналі The Economist вийшла стаття професора Пекінського університету Фена Юйцзюня. В матеріалі наголошується на неминучій поразці Росії у війні в Україні.

У відповідь на це російські пропагандисти випустили роздратовані та образливі на адресу Китаю статті,

– зауважив публіцист.

Зверніть увагу! На початку 1960-х років між Китаєм та Радянським Союзом виник конфлікт, який теж розпочався з публіцистичних статей, а закінчився прикордонним зіткненням на острові Даманський у 1969 році.

Крім того, Китай закриває фінансові потоки Росії, уважно ставиться до вторинних санкцій США щодо Москви.

Китай підштовхнув Росію до війни

"Водночас саме Сі Цзіньпін підштовхнув Росію до війни з Україною. В якому захваті Путін повернувся з Пекіну 5 лютого 2022 року – напередодні початку війни. Китай все чітко розрахував", – відзначив він.

Якщо Росія переможе у війні, а США виявлять слабкість, тоді Тайвань впаде китайцям в руки. Тайванці самі принесуть "ключі" від свого острова, розуміючи, що Сполучені Штати дискредитовані.

Якщо ж Росія зазнає поразки, то велика територія – від Владивостоку до Північного моря (як в Китаї називають озеро Байкал), яку китайці давно вважають своєю, може повернутися до них.

Будь-який варіант закінчення війни є вигідним для Китаю: він отримає або Тайвань, або територію Росії. Пекіну, на думку публіциста, залишається чекати, хто переможе у війні в Україні. Напевно китайці вважають, що поразку зазнає Росія.

"Тому охолодження між Пекіном і Москвою є неминучим. Візит Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю закріпить ці тенденції. Він може нагадати за своїми результатами візит Генрі Кіссінджера в Пекін у 1962 році, коли він "перевербував" Китай на бік США у конфлікті Радянським Союзом", – підкреслив Андрій Піонтковський.

Економічні відносини між Китаєм та Росією: важливе