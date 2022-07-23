Китай не заинтересован, чтобы россия проиграла, но поддерживать ее не будет, – Краев

Китай не заинтересован в союзе с россией. В то же время, там не хотят, чтоб она проиграла в войне.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики Украинская призма Александр Краев. По его словам, есть несколько факторов, доказывающих, что Китай не собирается формировать мощный союз с россией.

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Китай не воспринимает россию как центр силы в регионе

По мнению Краева, Китай, скорее всего, считает россию просто региональным игроком. Они не будут мощно поддерживать оккупантов, ведь понимают, что потом придется вытаскивать и себя, и своих "друзей". Впрочем, в Китае готовы оказывать негласную помощь, которая более-менее будет держать россию на плаву экономически.

В Китае прекрасно осознают, что им гораздо лучше строить отношения с Западом. Краев признает, что этот путь будет конкурентным, а иногда враждебным. Но Китай по нему следует: снимает пошлины с товаров, активно сотрудничает с американцами. А еще и закрыл долгосрочные многомиллиардные проекты с россиянами. В частности, по сжиженному газу.

По-моему, Китай заинтересован в том, чтобы нестабильность продолжалась. Это не значит, что он заинтересован в россии как таковой,

– отмечает Краев.

Хочет ли Китай сформировать союз с россией – рассказывает Краев: смотрите видео

Напомним, недавно в ЦРУ и минобороны Японии подчеркнули, что угроза нападения Китая на Тайвань чрезвычайно высока . Ранее в Пекине намекали на попытки забрать остров любым способом.