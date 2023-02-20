В медиапространстве Украины очень много говорится о том, что Китай в вопросе ядерного шантажа России находится на стороне украинцев. Об этом 24 Каналу рассказал журналист и политический аналитик из США Армен Чибухчан. По его мнению, это неверно.

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Россия и Иран будут зависеть от Китая

Он отметил, что война между Россией и Украиной постепенно превращается на противостояние США и Китая.

По его словам, если бы Китай был категорически против вторжения России в Украину, то Путин не начал бы эту войну.

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"Китаю все это было выгодно. Он знает свою силу и свое место. Пекин понимал, что Россия, Турция и Иран пытались создать третий полюс в мире между Китаем и Западом. И все эти страны, особенно Россия и Иран, в дальнейшем будут зависеть от Китая. И потому Пекин согласовал вторжение России в Украину", – уверен журналист.

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