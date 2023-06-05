Дальше слов дело не пойдет, – Фейгин предположил, может ли начаться война между Китаем и США

Между США и Китаем достаточно напряженные отношения, у них "риторическая конфронтация". Пекин продолжает выдвигать свои требования Вашингтону относительно Тайваня. Несмотря на это настоящей войны между государствами не будет.

Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционер, юрист, блоггер Марк Фейгин. По его словам, может продолжаться эскалация вокруг Тайваня.

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"Считаю, что дальше "риторической конфронтации" дело не пойдет. Китай точно не будет воевать с США. Может ли продолжаться эскалация вокруг Тайваня? Возможно, да. Но США в долгу не остаются", – убежден он.

"Глупое упрямство Китая"

Фейгин отметил, что Китай подтягивает к себе вассалов из центра Азии, Африки. США создали AUKUS, куда хотят привлечь Южную Корею и Японию. Кроме того, Тайвань находится в военных отношениях с Вашингтоном.

Не думаю, что это приведет к обострению, войне. Китай гнет свою линию: "Отдайте нам Тайвань. Мы готовы сотрудничать в вопросе деактивации России и тому подобное". По моему мнению, это глупое упрямство Китая,

– сказал юрист.

Оппозиционер обратил внимание, что 14 ноября в преддверии саммита G20 на Бали лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден "хорошо поговорили". Однако спустя некоторое время Пекин начал продвигать свой "мирный план".

AUKUS – трехсторонний оборонный пакт, созданный Австралией, Великобританией и США. Предпосылкой создания стало обеспокоенность государств ростом военного присутствия КНР в Индо-Тихоокеанском регионе.

Фейгин об отношениях США и Китая: смотрите видео

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