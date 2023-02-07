Это свидетельствует о том, что Китай все равно рассматривает вариант силового решения тайваньского вопроса и не снимает его с повестки дня, поры все уловки. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в стриме на своем ютубе. 24 Канал.
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Китай ведет собственную игру
Накануне стало известно, что Китай все-таки снабжает России комплектующими для вооружения. Это могут быть образцы вооружения, которые разобраны на ремонтные комплекты.
Китай использует Россию как рычаг давления на Европу и США. Хотим мы того или нет, но Китай ведет свою политику. В этом случае ему выгодна поддержка России для того, чтобы иметь твердую и решительную позицию в переговорах с США.
– подчеркнул Жданов.
Этот приказ – еще одна демонстрация сил и намерений Китая. Как отмечает военный эксперт, страна прибегает к той же тактике, что и Россия. "Китай готов запугать США, что не уступит. Мол, рано или поздно китайцы его захватят Тайвань силовым путем", – отмечает Жданов.
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История с воздушным шариком
Стоит загадать историю с воздушным шаром китайского происхождения, что залетел на территорию США. Он пролетел над районом размещения шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. Кто-то предлагал его сбить, а кто-то – не трогать, чтобы не усложнять отношения с Китаем.
"Китай заявил, что это метеорологический зонд, который сдуло ветром, им очень трудно управлять. Достигнута главная политическая цель – визит Энтони Блинкена в Китай был отменен", – констатировал военный эксперт.
Жданов акцентирует, что на самом деле эта история очень удивляет. Более того, подобные инциденты происходили и раньше.
Как США допустили залет в свое воздушное пространство непознанного летающего объекта по принадлежности свой/чужой? Понятно, что он может вести сбор разведывательной информации,
– акцентирует Жданов.
Да, это уже не военная тайна, шахты давно зафиксированы спутниками. Но важен сам факт.
"Получается, в США к системам ПВО и ПРО тоже есть огромные вопросы? Вспоминаем 11 сентября. Но там они хотя бы сказали, что на пол часа выключили систему, чтобы вроде бы провести профилактику, вытереть пыль с компьютеров. Аль-Каида, видимо, знала о таких сверхсекретных планах Пентагона и воспользовалась этим перерывом, чтобы ударить по башням-близнецам", – говорит военный эксперт.
Ситуация с шаром подобная – он несколько дней летает в воздушном пространстве США, а политики сидят и обсуждают, нужно ли ее сбивать.
В результате решения конфликтных вопросов между США и Китаем не получило дальнейшего развития, а наоборот – вернулось на нулевую отметку. Блинкен должен был ввести пошаговый план урегулирования отношений Китая и США,
– утверждает военный эксперт.
Этот план предусматривал два основных вопроса:
- война России против Украины;
- урегулирование кризиса вокруг Тайваня.
По мнению Жданова, о том, что Китай поставляет России комплектующие для создания новых образцов вооружения, стало известно не вчера. Скорее всего, был ливень разведданных. Кстати, Китай может поставлять России и само оружие. У страны много советского вооружения, а также лицензия на многочисленные образцы, которые может выпускать промышленность Китая.
"Пока тенденция такова, что потепление отношений между США и Китаем полностью отсутствует. То, что было достигнуто, отброшено далеко назад", – резюмировал военный эксперт Олег Жданов.
Блинкен отменил визит: какими могут быть последствия
- Бывший сотрудник СБУ и эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак считает, что последствия инцидента с воздушным шаром могут носить прежде дипломатический характер.
- По его убеждению, когда говорится о том, что якобы начнется война между США и Китаем, "судный день" и так далее, нужно посмотреть на эту ситуацию в контексте экономических связей США и Китая.
- Дело в том, что товарооборот за 2022 год между Китаем и Соединенными Штатами составил 760 миллиардов долларов. Китай продал свои товары Соединенным Штатам на примерно 560 миллиардов. На такую же сумму Пекин продал товаров и в ЕС.
- Эксперт отмечает: если возникнут напряженные отношения или даже боевые действия между Китаем и США, Евросоюз изберет сторону Соединенных Штатов. А это значит, что Китай не сможет продать свои товары в последующие годы на сумму около 1,2 триллиона долларов.
- "Напомню, что товарооборот между Китаем и Россией за 2022 год (в прошлом году он значительно вырос благодаря продаже Россией своей нефти) составляет почти 200 миллиардов долларов. Поэтому в военную историю между Китаем и США я не верю. А дипломатическое напряжение – может быть", – отметил Ступак.