Это свидетельствует о том, что Китай все равно рассматривает вариант силового решения тайваньского вопроса и не снимает его с повестки дня, поры все уловки. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в стриме на своем ютубе. 24 Канал.

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Китай ведет собственную игру

Накануне стало известно, что Китай все-таки снабжает России комплектующими для вооружения. Это могут быть образцы вооружения, которые разобраны на ремонтные комплекты.

Китай использует Россию как рычаг давления на Европу и США. Хотим мы того или нет, но Китай ведет свою политику. В этом случае ему выгодна поддержка России для того, чтобы иметь твердую и решительную позицию в переговорах с США.

– подчеркнул Жданов.

Этот приказ – еще одна демонстрация сил и намерений Китая. Как отмечает военный эксперт, страна прибегает к той же тактике, что и Россия. "Китай готов запугать США, что не уступит. Мол, рано или поздно китайцы его захватят Тайвань силовым путем", – отмечает Жданов.

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История с воздушным шариком

Стоит загадать историю с воздушным шаром китайского происхождения, что залетел на территорию США. Он пролетел над районом размещения шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. Кто-то предлагал его сбить, а кто-то – не трогать, чтобы не усложнять отношения с Китаем.

"Китай заявил, что это метеорологический зонд, который сдуло ветром, им очень трудно управлять. Достигнута главная политическая цель – визит Энтони Блинкена в Китай был отменен", – констатировал военный эксперт.

Жданов акцентирует, что на самом деле эта история очень удивляет. Более того, подобные инциденты происходили и раньше.

Как США допустили залет в свое воздушное пространство непознанного летающего объекта по принадлежности свой/чужой? Понятно, что он может вести сбор разведывательной информации,

– акцентирует Жданов.

Да, это уже не военная тайна, шахты давно зафиксированы спутниками. Но важен сам факт.

"Получается, в США к системам ПВО и ПРО тоже есть огромные вопросы? Вспоминаем 11 сентября. Но там они хотя бы сказали, что на пол часа выключили систему, чтобы вроде бы провести профилактику, вытереть пыль с компьютеров. Аль-Каида, видимо, знала о таких сверхсекретных планах Пентагона и воспользовалась этим перерывом, чтобы ударить по башням-близнецам", – говорит военный эксперт.

Ситуация с шаром подобная – он несколько дней летает в воздушном пространстве США, а политики сидят и обсуждают, нужно ли ее сбивать.

В результате решения конфликтных вопросов между США и Китаем не получило дальнейшего развития, а наоборот – вернулось на нулевую отметку. Блинкен должен был ввести пошаговый план урегулирования отношений Китая и США,

– утверждает военный эксперт.

Этот план предусматривал два основных вопроса:

война России против Украины;

урегулирование кризиса вокруг Тайваня.

По мнению Жданова, о том, что Китай поставляет России комплектующие для создания новых образцов вооружения, стало известно не вчера. Скорее всего, был ливень разведданных. Кстати, Китай может поставлять России и само оружие. У страны много советского вооружения, а также лицензия на многочисленные образцы, которые может выпускать промышленность Китая.

"Пока тенденция такова, что потепление отношений между США и Китаем полностью отсутствует. То, что было достигнуто, отброшено далеко назад", – резюмировал военный эксперт Олег Жданов.

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