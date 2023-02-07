Це свідчить про те, що Китай все одно розглядає варіант силового вирішення тайванського питання і не знімає його з порядку денного, пори усі хитрощі. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у стрімі на своєму ютубу, повідомляє 24 Канал.
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Китай веде власну гру
Напередодні стало відомо, що Китай все-таки постачає Росії комплектуючі для озброєння. Це можуть бути зразки озброєння, що розібрані на буцім-то ремонтні комплекти.
Китай використовує Росію як важіль тиску на Європу та США. Хочемо ми того чи ні, але Китай веде власну політику. В цьому випадку йому вигідна підтримка Росії для того, щоб мати тверду й рішучу позицію у переговорах зі США,
– наголосив Жданов.
Цей наказ – ще одна демонстрація сил та намірів з боку Китаю. Як зазначає військовий експерт, країна вдається до тієї ж тактики, що й Росія. "Китай готовий залякувати США, що вони не поступляться. Рано чи пізно китайці його захоплять силовим шляхом", – відзначає Жданов.
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Історія з повітряною кулькою
Варто загадати історію з повітряною кулею китайського походження, що залетіла на територію США. Вона пролетіла над районом розміщення шахтних пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет. Хтось пропонував її збити, а хтось – не чіпати, щоб не ускладнювати відносини з Китаєм.
"Китай заявив, що це метеорологічний зонд, який здуло вітром, їм дуже важко керувати. Досягнута головна політична ціль – візит Ентоні Блінкена в Китай був скасований", – констатував військовий експерт.
Жданов акцентує, що насправді ця історія неабияк дивує. Ба більше, подібні інциденти відбувалися і раніше.
Як США допустили заліт у свій повітряний простір непізнаного літального об'єкта за належністю свій/чужий? Зрозуміло, що він може вести збір розвідувальної інформації,
– акцентує Жданов.
Так, це вже не військова таємниця, шахти давно зафіксовані супутниками. Але важливим є сам факт.
"Виходить, у США з системами ППО та ПРО також є величезні питання? Згадуємо 11 вересня. Але там вони хоча б сказали, що на пів години вимкнули система, щоб буцім-то провести профілактику, витерти пил з комп'ютерів. Аль-Каїда, видно, знала по такі надсекретні плани Пентагону і скористалася цією перервою, щоб вдарити по вежах-близнюках", – каже військовий експерт.
Ситуація з кулею подібна – вона декілька днів літає у повітряному просторі США, а політики сидять і обговорюють, чи треба її збивати.
В результаті вирішення конфліктних питання між США та Китаєм не отримала подальшого розвитку, а навпаки – повернулося на нульову позначку. Блінкен мав ввести покроковий план врегулювання відносин Китаю та США,
– стверджує військовий експерт.
Цей план передбачав два основні питання:
- війна Росії проти України;
- врегулювання кризи довкола Тайваню.
На думку Жданова, те, що Китай постачає Росії комплектуючі для створення нових зразків озброєння. Найімовірніше, був злив розвідданих. До речі, Китай може постачати Росії й саму зброю. Країна має багато радянського озброєння, а також ліцензію на численні зразки, які може випускати промисловість Китаю.
"Поки тенденція така, що потепління відносин між США та Китаєм повністю відсутня. Те, що було досягнуто, відкинуто далеко назад", – резюмував військовий експерт Олег Жданов.
Блінкен скасував візит: якими можуть бути наслідки
- Колишній співробітник СБУ та експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак вважає, що наслідки інциденту з повітряною кулею можуть мати передовсім дипломатичний характер.
- На його переконання, коли мовиться про те, що нібито почнеться війна між США та Китаєм, "судний день" і таке інше, треба подивитись на цю ситуацію в контексті економічних зв'язків США та Китаю.
- Річ у тім, що товарообіг за 2022 рік між Китаєм і Сполученими Штатами склав 760 мільярдів доларів. Китай продав своїх товарів Сполученим Штатам на приблизно 560 мільярдів. На таку саме суму Пекін продав товарів і до ЄС.
- Експерт наголошує: якщо виникнуть напружені стосунки чи навіть бойові дії між Китаєм та США, Євросоюз обере бік Сполучених Штатів. А це означає, що Китай не зможе продати свої товари в наступні роки на суму приблизно 1,2 трильйона доларів.
- "Нагадаю, що товарообіг між Китаєм то Росією за 2022 рік (торік він значно виріс завдяки продажу Росією своєї нафти) складає майже 200 мільярдів доларів. Тому у військову історію між Китаєм і США я не вірю. А дипломатичне напруження – може бути", – зазначив Ступак.