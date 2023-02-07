Це свідчить про те, що Китай все одно розглядає варіант силового вирішення тайванського питання і не знімає його з порядку денного, пори усі хитрощі. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у стрімі на своєму ютубу, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Може дразнити Вашингтон, – Фейгін припустив, чи дійсно Китай допомагає Росії

Китай веде власну гру

Напередодні стало відомо, що Китай все-таки постачає Росії комплектуючі для озброєння. Це можуть бути зразки озброєння, що розібрані на буцім-то ремонтні комплекти.

Китай використовує Росію як важіль тиску на Європу та США. Хочемо ми того чи ні, але Китай веде власну політику. В цьому випадку йому вигідна підтримка Росії для того, щоб мати тверду й рішучу позицію у переговорах зі США,

– наголосив Жданов.

Цей наказ – ще одна демонстрація сил та намірів з боку Китаю. Як зазначає військовий експерт, країна вдається до тієї ж тактики, що й Росія. "Китай готовий залякувати США, що вони не поступляться. Рано чи пізно китайці його захоплять силовим шляхом", – відзначає Жданов.

Китай шантажує Захід через Росію / Пояснення Жданова: дивіться відео

Історія з повітряною кулькою

Варто загадати історію з повітряною кулею китайського походження, що залетіла на територію США. Вона пролетіла над районом розміщення шахтних пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет. Хтось пропонував її збити, а хтось – не чіпати, щоб не ускладнювати відносини з Китаєм.

"Китай заявив, що це метеорологічний зонд, який здуло вітром, їм дуже важко керувати. Досягнута головна політична ціль – візит Ентоні Блінкена в Китай був скасований", – констатував військовий експерт.

Жданов акцентує, що насправді ця історія неабияк дивує. Ба більше, подібні інциденти відбувалися і раніше.

Як США допустили заліт у свій повітряний простір непізнаного літального об'єкта за належністю свій/чужий? Зрозуміло, що він може вести збір розвідувальної інформації,

– акцентує Жданов.

Так, це вже не військова таємниця, шахти давно зафіксовані супутниками. Але важливим є сам факт.

"Виходить, у США з системами ППО та ПРО також є величезні питання? Згадуємо 11 вересня. Але там вони хоча б сказали, що на пів години вимкнули система, щоб буцім-то провести профілактику, витерти пил з комп'ютерів. Аль-Каїда, видно, знала по такі надсекретні плани Пентагону і скористалася цією перервою, щоб вдарити по вежах-близнюках", – каже військовий експерт.

Ситуація з кулею подібна – вона декілька днів літає у повітряному просторі США, а політики сидять і обговорюють, чи треба її збивати.

В результаті вирішення конфліктних питання між США та Китаєм не отримала подальшого розвитку, а навпаки – повернулося на нульову позначку. Блінкен мав ввести покроковий план врегулювання відносин Китаю та США,

– стверджує військовий експерт.

Цей план передбачав два основні питання:

війна Росії проти України;

врегулювання кризи довкола Тайваню.

На думку Жданова, те, що Китай постачає Росії комплектуючі для створення нових зразків озброєння. Найімовірніше, був злив розвідданих. До речі, Китай може постачати Росії й саму зброю. Країна має багато радянського озброєння, а також ліцензію на численні зразки, які може випускати промисловість Китаю.

"Поки тенденція така, що потепління відносин між США та Китаєм повністю відсутня. Те, що було досягнуто, відкинуто далеко назад", – резюмував військовий експерт Олег Жданов.

Блінкен скасував візит: якими можуть бути наслідки