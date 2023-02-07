Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив про те, що не можна недооцінювати загрозу з боку Китаю.

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Також у Вашингтоні провели моделювання можливих бойових дій США проти Китаю у разі вторгнення останнього на Тайвань. За словами Шейтельмана, це надто далекий прогноз.

"До того часу ще скільки всього відбудеться, що картина може повністю змінитися", – зауважив політтехнолог.

Він додав, що, безумовно, американське політичне керівництво враховує такий військовий прогноз. Однак це не сприймають як невідворотний сценарій.

"Китай забирає собі Тайвань без всякої війни"

Шейтельман зазначив, що Пекін справді зацікавлений поширити свою владу на Тайвань. Однак, як вважає політтехнолог, Китай може обійтися і без прямого вторгнення.

Китай поступово і так забирає собі Тайвань, без всякої війни. Він робить це таким самим способом, яким Росія колись намагалася впливати на Україну,

– сказав Шейтельман.

Він нагадав, що до 2014 року багато українських студентів навчалися у російських вишах. А держава-агресор навіть відкривала окремі програми, аби залучити до навчання українську молодь. Так само багато науковців з Тайваню бували у Китаї, також там навчаються тайванські студенти.

"Китай застосовує на Тайвані м'яку силу. Думаю, що вони й надалі будуть втягувати Тайвань у свою орбіту такою м'якою силою", – зазначив Шейтельман.

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"Китай – окрема цивілізація"

Останнім часом відносини між Вашингтоном та Пекіном стали набагато напруженішими. Шейтельман припустив, що Китай у разі чого не зупинить страх розриву відносин зі США.

Для Росії відносини зі США – це фактично відносини з цивілізованим світом. А Китай – це окрема цивілізація. Він не самотній,

– зазначив політтехнолог.

За його словами, є велика кількість країн, які перебувають у зоні впливу Китаю, зокрема:

Індонезія,

В'єтнам,

половина Африки.

Шейтельман зауважив, що ці країни разом з Китаєм – окремий світ. Тому не треба вважати, що, посварившись зі США, Пекін багато що втратить.

Навіщо Китай збільшує свою армію

Однак, як зазначив політтехнолог, Пекін поки що не налаштований воювати зі Сполученими Штатами.

На щастя, ідеологія Китаю будується на торгівлі, а не на війні. Китай збільшує свою армію, однак поки він не вступив у прямі перегони озброєнь зі США,

– сказав Шейтельман.

Він зазначив, що, наприклад, у Китаю є 3 авіаносці. А у Сполучених Штатів – 10 авіаносних флотів. Однак Пекін не намагається випередити Вашингтон за кількістю озброєння.

"Китай лише прагне довести свою армію до масштабів своєї економіки, але не більше", – наголосив Шейтельман.

Загроза вторгнення Китаю на Тайвань: коротко