Отношения крепкие, как никогда, – посольство США в годовщину признания независимости Украины

Соединенные Штаты 30 лет назад признали независимость Украины. По этому случаю посольство США выступило с заявлением, подчеркнув, что отношения стран теперь крепки, как никогда.

Дипломаты обнародовали в сети сообщение. В нем вспомнили о признании США независимости Украины и прокомментировали текущие отношения государств.

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Отношения США и Украины крепки, как никогда до сих пор

В посольстве напомнили, что именно 25 декабря 30 лет назад Соединенные Штаты официально признали Украину как независимое и суверенное государство.

Отношения между США и Украиной сейчас крепки, как никогда, поскольку мы вместе работаем над обеспечением суверенитета и территориальной целостности Украины,

– подчеркнули дипломаты.

Они добавили, что Вашингтон поддерживает процветание Украины, а также демократическое и евроатлантическое ее будущее.

Признание Вашингтоном независимости Украины: что известно

25 декабря 1991 года США официально признали Украину как независимое государство после развала СССР. Тогдашний президент Джордж Буш объявил об этом решении в своем обращении к нации.

Дипломатические отношения страны установили 3 января 1992 года.

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Текст сообщения Посольства США в Украине:

Сегодня мы отмечаем 30 лет с тех пор, как Соединенные Штаты официально признали Украину как независимое и суверенное государство. Отношения между США и Украиной сейчас крепки, как никогда, поскольку мы вместе работаем над обеспечением суверенитета и территориальной целостности Украины и созданием процветающего, демократического и евроатлантического будущего Украины.