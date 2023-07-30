Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок. Он обратил внимание на отказ президента ЮАР от бесплатного зерна страны-агрессора.
Читайте также Ждать придется еще многих: одинокий Путин слонялся по комнате для встречи с лидером Египта
"Страны Африки понемногу выходят из-под влияния России. Они фактически встали на сторону западного мира", – отметил Клочок.
Что происходит в отношениях России и стран Африки: смотрите видео
Африка поставила на Запад
Как известно, саммиту предшествовал выход России из зерновой сделки, чем страна-агрессор поставила под угрозу глобальную продовольственную безопасность.
Чтобы не потерять Африку как союзника, Владимир Путин предложил 20 – 50 тысяч тонн зерна безвозмездно. Однако лидер ЮАР Сирил Рамафоса отказался от такого предложения и призвал российского диктатора возобновить зерновую сделку.
Здесь важно отметить работу Запада, нарастившего объемы помощи для стран Африки. В то же время, Россия собиралась использовать континент как сырьевую базу.
Саммит Россия – Африка: основное
- Во встрече приняли участие только 17 лидеров африканских государств из 54 стран континента. Остальные государства представляли премьеры, министры или просто послы. Пять стран совсем отказались от визита.
- В британской разведке отметили, что на отсутствие президентов на саммите могла повлиять блокада поставок украинского зерна Россией.
- Во время саммита Владимир Путин сделал немало маразматических заявлений. В частности, о "нейтральном статусе" Украины, окончании войны и "святости россиян".