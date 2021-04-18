Отношения между Россией и США уже фактически на грани войны, – аналитик
Нет никаких признаков, чтобы что-то изменилось в отношениях России и США. Кремль и Вашингтон уже фактически находятся на грани войны.
Источник:24 канал
В частности продолжаются те базовые противоречия, которые существовали и ранее между обоими государствами. Такое мнение высказал аналитик центра Новая Европа Сергей Солодкий.
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По его словам, видение России и США по решению определенных проблем не просто существенно отличается. Эти различия постоянно углубляются.
Нет никаких шансов на изменение политики России – Солодкий
Он вспомнил, лет 20 назад между Москвой и Вашингтоном возникали дискуссии какого-то идеологического плана. Например, США упрекали Россию за отклонение от демократии и переход к авторитаризму. А Кремль мог обвинять Штаты в неуважении к суверенитету других стран и агрессивной политике.
Сегодня мы видим, что это не просто разногласия между странами. Отношения фактически на грани войны. Поскольку Россия перешла от заявлений к реальным агрессивным действиям, которые связаны с вмешательством во внутренние дела других стран, убийствами на их территориях,
– пояснил Сергей Солодкий.
Аналитик считает, что нет никаких шансов на изменение политики России. Ведь Запад пытается решить вопрос путем дипломатии. Взамен Кремль показывает самоуверенность в праведности своей агрессивной политики и отвергает любые возможности для диалога.
"Когда Запад протягивает руку для беседы и мира, Россия не просто ее отбрасывает, а занимает воинственную позицию", – подчеркнул он.
И добавил, в западных государств сейчас нет другого пути, как реагировать на реальность, связанную с агрессивной российской политикой.
Новые санкции США против России: что известно
- 15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России. Соответствующий указ уже подписал президент Джо Байден.
- Ограничения вводят из-за вмешательства России в выборы США в 2020 году. В санкционный список попали, в частности, 32 российских физических лица и организаций. Их активы в Штатах заморожены, а американским компаниям запрещено вести любой бизнес с ними.
- В Кремле возмутились введению нового пакета санкций США против России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это – неприемлемо.
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