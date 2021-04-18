Нет никаких признаков, чтобы что-то изменилось в отношениях России и США. Кремль и Вашингтон уже фактически находятся на грани войны.

В частности продолжаются те базовые противоречия, которые существовали и ранее между обоими государствами. Такое мнение высказал аналитик центра Новая Европа Сергей Солодкий.

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По его словам, видение России и США по решению определенных проблем не просто существенно отличается. Эти различия постоянно углубляются.

Нет никаких шансов на изменение политики России – Солодкий

Он вспомнил, лет 20 назад между Москвой и Вашингтоном возникали дискуссии какого-то идеологического плана. Например, США упрекали Россию за отклонение от демократии и переход к авторитаризму. А Кремль мог обвинять Штаты в неуважении к суверенитету других стран и агрессивной политике.

Сегодня мы видим, что это не просто разногласия между странами. Отношения фактически на грани войны. Поскольку Россия перешла от заявлений к реальным агрессивным действиям, которые связаны с вмешательством во внутренние дела других стран, убийствами на их территориях,

– пояснил Сергей Солодкий.

Аналитик считает, что нет никаких шансов на изменение политики России. Ведь Запад пытается решить вопрос путем дипломатии. Взамен Кремль показывает самоуверенность в праведности своей агрессивной политики и отвергает любые возможности для диалога.

"Когда Запад протягивает руку для беседы и мира, Россия не просто ее отбрасывает, а занимает воинственную позицию", – подчеркнул он.

И добавил, в западных государств сейчас нет другого пути, как реагировать на реальность, связанную с агрессивной российской политикой.

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