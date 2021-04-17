В США допускают усиление санкций против долговых ценных бумаг России. Говорится о запрете компаниям США покупать их теперь и на вторичном рынке.

Вашингтон готов реагировать, если Кремль не прекратит свою агрессивную политику. К слову, у Байдена оценили эффект от санкций против России, введенных накануне.

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По информации СМИ, такие меры могут стать реальностью, если Россия не прекратит хакерские атаки и будет продолжать попытки вмешаться в политическую жизнь страны.

Санкции в отношении российского госдолга

Ранее в Минфине США объявили, что после 14 июня для американских финансовых институтов будет действовать запрет на покупку облигаций российского госдолга.

Новые санкции США против России

15 апреля Вашингтон объявил о новом пакете антироссийских санкций. В санкционный список попали, в частности, 32 российских физических лица и организаций.

Их активы в США заморожены, а компаниям запрещено вести любой бизнес с ними. Госдепартамент заявил о том, что из Вашингтона высылают 10 российских дипломатов.

Обратите внимание! Накануне Байден выступил с срочным заявлением в отношении России. Политик прокомментировал санкции против Москвы и обострение агрессии в отношении Украины.