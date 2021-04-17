У США допускають посилення санкцій проти боргових цінних паперів Росії. Мовиться про заборону компаніям США купляти їх тепер і на вторинному ринку.

Вашингтон готовий реагувати, якщо Кремль не припинятиме свою агресивну політику. До слова, у Байдена оцінили ефект від санкцій проти Росії, введених напередодні.

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За інформацією ЗМІ, такі заходи можуть стати реальністю, якщо Росія не припинить хакерські атаки й продовжуватиме спроби втрутитися у політичне життя країни.

Санкції щодо російського держборгу

Раніше у Мінфіні США оголосили, що після 14 червня для американських фінансових інститутів діятиме заборону на купівлю облігацій російського держборгу.

Нові санкції США проти Росії

15 квітня Вашингтон оголосив про новий пакет антиросійських санкцій. До санкційного списку потрапили, зокрема, 32 російських фізичних осіб і організацій.

Їхні активи в США заморожені, а компаніям заборонено вести будь-який бізнес з ними. Держдепартамент заявив про те, що з Вашингтона висилають 10 російських дипломатів.

Зверніть увагу! Напередодні Байден виступив із терміновою заявою щодо Росії. Політик прокоментував санкції проти Москви, й загострення агресії щодо України.