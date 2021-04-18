Немає жодних ознак, аби щось змінилося у відносинах Росії і Сполучених Штатів. Кремль і Вашингтон вже фактично перебувають на межі війни.

Зокрема продовжуються ті базові суперечності, які існували й раніше між обома державами. Таку думку висловив аналітик центру Нова Європа Сергій Солодкий.

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За його словами, бачення Росії і США щодо розв'язання певних проблем не просто суттєво відрізняється. Ці розбіжності постійно поглиблюються.

Немає жодних шансів на зміну політики Росії, – Солодкий

Він пригадав, років 20 тому між Москвою та Вашингтоном виникали дискусії якогось ідеологічного плану. Наприклад, США дорікали Росії стосовно відхилення від демократії і переходу до авторитаризму. А Кремль міг звинувачувати Штати в неповазі до суверенітету інших країн й агресивній політиці.

Сьогодні ми бачимо, що це не просто розбіжності між країнами. Відносини фактично на межі війни. Оскільки Росія перейшла від заяв до реальних агресивних дій, які пов'язані зі втручанням у внутрішні справи інших країн, вбивствами на їхніх територіях,

– пояснив Сергій Солодкий.

Аналітик вважає, що немає жодних шансів на зміну політики Росії. Адже Захід намагається вирішити питання шляхом дипломатії. Натомість Кремль показує самовпевненість у праведності своєї агресивної політики і відкидає будь-які можливості для діалогу.

"Коли Захід простягає руку для бесіди й миру, Росія не просто її відкидає, а займає войовничу позицію", – підкреслив він.

І додав, у західних держав зараз немає іншого шляху, як реагувати на реальність, пов'язану з агресивною російською політикою.

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