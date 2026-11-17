Будущее Украины зависит не только от ситуации на фронте. Изменения в отношениях между США, Европой, Россией и Китаем могут коренным образом повлиять на расстановку сил в мире.

Об этом заявил эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов в эфире 24 Канала.

Завершение войны будет зависеть от глобальных договоренностей

По оценке аналитика, рассчитывать на то, что Россия и Украина самостоятельно договорятся о завершении войны, не стоит: нынешняя ситуация на фронте остается относительно стабильной, а обе стороны располагают ресурсами для продолжения боевых действий.

Поэтому главную роль в урегулировании конфликта могут сыграть переговоры с участием ведущих мировых держав. Попов связывает это с идеей новой архитектуры безопасности, которую продвигают Москва и Вашингтон: эта концепция в основном отвечает интересам России и Китая, стремящихся изменить баланс влияния в Евразии.

Война между РФ и Украиной завершится большим соглашением. Это не будет двустороннее соглашение о мире или прекращении огня. В этом соглашении будут учтены интересы всех сторон: Европы, Украины, Китая, США и РФ,

– подчеркнул эксперт.

В то же время Попов считает, что больше всего от такого перераспределения выгод может выиграть Пекин, а позиции Москвы в итоге окажутся менее выгодными.

Какую возможность Россия пытается использовать?

Отдельно Попов обратил внимание на политику Дональда Трампа в отношении Европы. Кремль пытается воспользоваться периодом президентства американского лидера, который неоднократно демонстрировал готовность пересматривать масштабы военного присутствия США на европейском континенте.

Эти опасения возникли не на пустом месте: вопрос об американском военном контингенте остается одним из главных в дискуссиях о будущем европейской безопасности. В частности, США пересматривают планы сокращения войск в Европе, а европейские союзники ищут способы укрепить собственную обороноспособность.

По мнению аналитика, дополнительным вызовом для Европейского Союза являются внутренние экономические и миграционные проблемы. В таких условиях ЕС должен переосмыслить собственную стратегию безопасности и рассматривать Украину как важную составляющую обороны континента.

Какую роль Украина может сыграть в обеспечении безопасности Европы?

Попов считает, что оптимальной моделью сотрудничества Украины и европейских государств мог бы стать формат, который он называет "Запорожской Сечью 2.0". Речь идет о модели, при которой европейские партнеры будут предоставлять Украине около 50 миллиардов долларов ежегодно на оборонную поддержку и восстановление.

В свою очередь, украинские Силы обороны станут мощным защитным щитом Европы. Эксперт убежден, что украинский военный потенциал может быть полезен не только для защиты восточного фланга континента, но и для противодействия угрозам на Балтийском направлении.

Подобную роль Украины в европейской системе обороны ранее анализировали и другие эксперты. В частности, генерал Бен Ходжес объяснял, почему поддержка Украины является одним из самых эффективных способов обезопасить Европу.

Украина может стать тем фактором, который позволит Европе не просто компенсировать возможное ослабление американского присутствия, но и существенно усилить собственные оборонные возможности,

– такая логика предложенной Поповым модели сотрудничества.

Почему диалог Европы с Кремлем не принесет результата?

Комментируя перспективы возобновления прямого диалога между Евросоюзом и Россией, Попов выразил скептицизм по поводу такого сценария: Кремль не воспринимает Европу как самостоятельный субъект международной политики.

Москва ориентируется прежде всего на Вашингтон и Пекин, поэтому переговоры с европейскими столицами вряд ли будут иметь решающее значение в урегулировании войны.

Аналитик связывает перспективы завершения российско-украинской войны с более широким противостоянием за влияние в мире, где позиции США, Китая и Европы будут определять будущий баланс сил.

Что известно об интересах Китая и планах России?

Пекин остается одним из важных участников международного процесса вокруг войны. В то же время его позиция не обязательно предполагает заинтересованность в скором прекращении боевых действий.

Ранее 24 Канал писал о том, почему Китаю выгодно продолжение войны России против Украины. Также аналитики обращали внимание на то, какие планы у Пекина в отношении России и чего он стремится достичь в отношениях с Москвой.

Отдельно эксперты анализировали, на что рассчитывает Кремль, затягивая переговоры.