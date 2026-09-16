Подполковник объяснил, почему США предлагают Лукашенко выгодные "бонусы"

В течение последних двух лет отношения между Соединенными Штатами и Беларусью начали заметно улучшаться. Там ослабляли санкции в обмен на освобождение политзаключенных и другие важные для США меры.

Об этом 24 Каналу рассказал подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец. По его словам, в первую очередь США пытаются расколоть преступный союз Путина и Лукашенко.

Что задумали в США?

Как подчеркнул Березовец, в американской администрации есть дипломаты, которые считают Лукашенко не таким плохим как Путин. Поэтому там пытаются спасти с ним отношения.

Условно говоря, там считают, что один из двух сукиных сыновей лучше другого. Поэтому с ним, по крайней мере, можно налаживать отношения. Если с Путиным уже все ясно, то с Лукашенко еще не все потеряно. Я бы с этим поспорил. Но потепление отношений действительно есть,

– сказал Березовец.

Почему потеплели отношения между Украиной и США: смотрите видео 24 Канала

Недавно специальный посланник президента США Джон Коул заявил, что они обратились с просьбой к американскому банку Citibank разморозить 43 – 44 миллиона долларов, принадлежащих Беларуси. Эти средства якобы были оплатой от коммерческой компании, которая сотрудничала со страной.

Понятно, что эти деньги пойдут на укрепление авторитарного режима Лукашенко. Высказывались опасения, что он может вложить их в войну против Украины. Но это сомнительное утверждение.

Лукашенко публично демонстрирует готовность к укреплению собственной армии. На самом деле он делает все, чтобы его не втянули в войну против Украины. Он прекрасно понимает последствия. Российская экономика уже трещит по швам, а российская военная машина – буксует,

– отметил Березовец.