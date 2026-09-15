Что пообещали США

Об этом сообщил специальный посланник президента США Джон Коул во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко в Минске 15 сентября, сообщает АР.

По словам Коула, стороны в настоящее время прорабатывают механизм возврата денег.

Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились в банк с просьбой разморозить эти средства. Сейчас мы работаем над механизмом того, как это сделать. Только что мы получили конкретный ответ от банка, и мы сообщим,

– отметил спецпосланник на встрече.

О каких деньгах идет речь

Лукашенко на прошлой неделе заявил, что 43–44 миллиона долларов, которые он называет белорусскими средствами, "застряли в Citibank". По его словам, эти деньги якобы были оплатой от коммерческой компании, которая сотрудничала с Беларусью.

Компания, которая сотрудничала с нами, заплатила эти деньги. Они застряли в богатой Америке. Пожалуйста, верните нам эти деньги,

– сказал тогда Лукашенко.

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В Citibank пока отказались от комментариев.

Переговоры о санкциях

Вопрос о средствах стал частью более широких переговоров между Вашингтоном и Минском. Лукашенко также заявил, что стороны уже достигли ряда договоренностей в сфере экономических отношений, а также выразил готовность обсуждать дальнейшее ослабление американских санкций.

Однако пока речь не идет о снятии санкций с Беларуси или освобождении из-под ареста активов государственных структур и чиновников.

Напомним, США ввели санкции против режима Лукашенко в 2020 году из-за жестокого подавления массовых протестов, а затем – в 2022 году в качестве наказания за соучастие в полномасштабном вторжении России в Украину.

При президентстве Дональда Трампа США уже соглашались на отдельные смягчения санкций в обмен на освобождение политических заключенных в Беларуси.