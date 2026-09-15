Що пообіцяли США

Про це повідомив спецпосланець президента США Джон Коул під час зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком у Мінську 15 вересня, повідомляє АР.

За словами Коула, сторони наразі опрацьовують механізм повернення грошей.

Ці гроші повинні бути розморожені та повернені. Ми звернулися до банку із проханням розморозити ці кошти. Зараз ми працюємо над механізмом того, як це зробити. Щойно отримаємо конкретну відповідь від банку, повідомимо,

– зазначив спецпосланець на зустрічі.

Про які гроші йдеться

Лукашенко минулого тижня заявив, що 43 – 44 мільйона доларів, які він називає білоруськими коштами, "застрягли в Citibank". За його словами, ці гроші нібито були оплатою від комерційної компанії, яка співпрацювала з Білоруссю.

Компанія, яка співпрацювала з нами, заплатила ці гроші. Вони застрягли у багатій Америці. Будь ласка, поверніть нам ці гроші,

– сказав тоді Лукашенко.

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У Citibank від коментарів наразі відмовилися.

Переговори про санкції

Питання коштів стало частиною ширших переговорів між Вашингтоном і Мінськом. Лукашенко заявив також, що сторони вже досягли низки домовленостей у сфері економічних відносин, а також висловив готовність обговорювати подальше послаблення американських санкцій.

Проте наразі про зняття санкцій з Білорусі або звільнення з-під арешту активів державних структур та чиновників мова не йде.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти режиму Лукашенка у 2020 році через жорстоке придушення масових протестів, а потім – у 2022 році як покарання за співучасть у повномасштабному вторгненні Росії в Україну.

За президентства Дональда Трампа США вже погоджувалися на окремі санкційні послаблення в обмін на звільнення політичних в’язнів у Білорусі.