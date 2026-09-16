Про це 24 Каналу розповів підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець. За його словами, насамперед Штати намагаються розколоти злочинний союз Путіна та Лукашенка.

Що замислили у США?

Як наголосив Березовець, в американській адміністрації є дипломати, які вважають Лукашенка не настільки поганим як Путін. Тому там намагаються врятувати з ним відносини.

Умовно кажучи, там вважають, що один із двох сучих синів є кращим. Тому з ним принаймні можна налагоджувати відносини. Якщо з Путіним вже все зрозуміло, то з Лукашенко ще не остаточно втрачений. Я б з цим посперечався. Але потепління відносин дійсно є,

– сказав Березовець.

Чому потеплішали відносини між Україною і США: дивіться відео 24 Каналу

Нещодавно спецпосланець президента США Джон Коул заявив, що вони звернулися з проханням до американського банку Citibank розморозити 43 – 44 мільйони доларів, які належать Білорусі. Ці кошти нібито були оплатою від комерційної компанії, яка співпрацювала з країною.

Зрозуміло, що ці гроші підуть на укріплення авторитарного режиму Лукашенка. Лунали побоювання, що він може вкласти їх у війну проти України. Але це сумнівне твердження.

Лукашенко публічно демонструє готовність до посилення власної армії. Насправді він робить все, щоб його не втягли у війну проти України. Він прекрасно розуміє наслідки. Російська економіка вже тріщить, а російська воєнна машина – буксує,

– зауважив Березовець.