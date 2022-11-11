Украина и Тайвань: как война объединила далеких – близких соседей

В начале октября этого года я посетила Тайвань в составе парламентской делегации Канады и, по словам министра иностранных дел Ву, стала первой украинкой с официальным визитом, хоть и в составе другого государства. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Исторические "близнецы"

Тайваньцы не сдерживали своего восторга и благодарности украинцам за смелость, храбрость и высокий профессионализм, который наша армия и наш народ демонстрируют себе и всему миру уже более восьми месяцев восьмилетней войны.

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Не только солидарность, но и потенциал политического и экономического сотрудничества делает тайваньцев более близкими к Украине, чем география.

Тайвань , или Китайская Республика, месяц назад отметил 111-й Национальный день. При этом независимость и суверенитет Тайваня до сих пор остаются неопределенными в мире. После второй мировой войны коммунистическая Китайская народная республика заняла место Китайской Республики в ООН и других международных организациях как правопреемница республики после гражданской войны, а правление Китайской Республики было вынуждено покинуть материк и переместиться на остров. До сих пор Китай считает Тайвань частью своей территории и сферой влияния.

Именно коммунистический опыт, подавленная демократия, большой агрессивный почти тоталитарный сосед, пропаганда и дезинформация, а также угрозы войны – неполный перечень того, в чем Тайвань видит свое сходство с Украиной и потому очень сильно сопереживает и помогает нам.

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8 тысяч километров – не преграда

24 февраля тайваньцы увидели потенциальное развитие событий для себя, поэтому сразу начали собирать деньги и гуманитарную помощь. Остров с населением в 23,5 миллиона человек собрал 33 миллиона долларов США, что составляет почти 1,5 миллиона долларов США на человека. Это впечатляет.

Тайваньцы также собрали 650 тонн гуманитарной помощи, которая состоит из различных предметов первой необходимости. Эту помощь они направляли через наших соседей – Польшу, Чехию, Словакию, страны Балтии.

Солидарность с Украиной для тайваньцев не имела препятствий. Ни отсутствие официальных двусторонних отношений, ни расстояние в 8000 километров не помешали Тайваню поддержать Украину. Лишь в конце октября этого года украинские депутаты впервые посетили столицу Тайваня с официальным визитом в рамках группы дружбы.

Новые мосты

Среди топ-3 направлений инвестиций и экономического сотрудничества Тайваня и Украины: возобновляемая энергетика (морские ветроэлектростанции), электромобильное производство и оборонное производство. Интересное Украинцы опасно приблизились к "граблям", которые могут лишить их денег и оружия Украина имеет большую территорию, богата полезными ископаемыми и гордится своими талантами: инженеры, конструкторы, разработчики – перечень неисчерпаемый, но я остановлюсь здесь. Украина и Тайвань очень далеки по расстоянию, но близки по духу. Офис Президента, Кабмин и отдельные министерства – все призывают украинские бизнесы не останавливаться в работе, искать новые рынки и развивать новые международные партнерства. Возможно, Тайвань и остальная часть Юго-Восточной Азии – это то направление, на которое стоит обратить внимание. Важно – готов ли Тайвань к войне: смотрите видео

Тайвань открыт и заинтересован в более тесном сотрудничестве с Украиной и развитии наших двусторонних отношений на политическом и экономическом уровнях. Сегодня остров – один из самых мощных центров производства полупроводников и чипов в мире, от которых зависит автопром, производство электронных гаджетов, а также дронов, оружия и многое другое. Их экспертиза по технологиям и электронике, а также маленькая территория и небольшое население подталкивают Тайвань к поиску партнерств на разных континентах.