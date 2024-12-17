И врагов не надо: как Эрдоган мог унизить Путина

Сирийские повстанцы свергли режим многолетнего диктатора Башара Асада, которого поддерживала Россия. Не последнюю роль в этом сыграли турецкие прокси, которые действуют на территории Сирии.

Профессор, израильский политолог Зеев Ханин заметил 24 Каналу, что отношения между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом очень интересные, о них еще говорят, что с такими друзьями и врагов не надо. Ведь политики периодически меняют свои отношения от крепкой дружбы до откровенной вражды.

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Как Эрдоган мог унизить Путина

Эрдоган сказал, что сейчас в мире есть два мощных лидера – это он и Путин, которые у власти уже более 20 лет. Но интересно, что президент Турции сделал такое заявление в тот момент, когда фактически "переиграл" российского диктатора в Сирии. Для многих такие слова выглядели как насмешка.

Скорее всего, Россия находится с Турцией на этапе предварительных договоренностей. Когда Эрдоган выступал против Асада, который сейчас остановился где-то в Москве. Но там за него совсем не стоит волноваться, ведь в России его семья владеет десятками квартир в элитных комплексах.

Очевидно, что сегодня Эрдоган является посредником между Путиным и новой властью в Сирии, которая в большинстве исламистская. Вероятно, они договариваются о том, чтобы сохранить две российские военные базы,

– заметил израильский политолог.

Стоит сказать, что Россия не поддержала Асада, когда началось восстание, так же сделал Иран. Несмотря на это страна-агрессор заинтересована, чтобы как-то договориться со всеми сторонами конфликта и сохранить свое присутствие в Сирии.

Военно-морские силы, скорее всего, останутся как российское прикрытие, а ключевые сухопутные войска и авиация будут выведены. Израильские СМИ написали, что часть подразделений перебросят в Ливию. Новое правительство Сирии говорит, что заинтересовано в восстановлении страны и отрицает любой конфликт с Израилем. Впрочем в это мало кто верит, особенно израильское военно-политическое руководство.