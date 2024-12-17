Професор, ізраїльський політолог Зеєв Ханін зауважив 24 Каналу, що відносини між Владіміром Путіним і Реджепом Ердоганом дуже цікаві, про них ще кажуть, що з такими друзями й ворогів не треба. Адже політики періодично змінюють свої взаємини від міцної дружби до відвертої ворожнечі.

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Як Ердоган міг принизити Путіна

Ердоган сказав, що зараз у світі є два потужних лідери – це він та Путін, які при владі вже понад 20 років. Але цікаво, що президент Туреччини зробив таку заяву в той момент, коли фактично "переграв" російського диктатора у Сирії. Для багатьох такі слова виглядали як насмішка.

Скоріш за все, Росія перебуває з Туреччиною на етапі попередніх домовленостей. Колись Ердоган виступав проти Асада, який зараз зупинився десь у Москві. Але там за нього зовсім не варто хвилюватися, адже у Росії його родина володіє десятками квартир в елітних комплексах.

Очевидно, що сьогодні Ердоган є посередником між Путіним і новою владою у Сирії, яка в більшості ісламістська. Ймовірно, вони домовляються про те, щоб зберегти дві російські військові бази,

– зауважив ізраїльський політолог.

Варто сказати, що Росія не підтримала Асада, коли почалося повстання, так само зробив Іран. Попри це країна-агресорка зацікавлена, щоб якось домовитися з усіма сторонами конфлікту та зберегти свою присутність у Сирії.

Військово-морські сили, скоріш за все, залишаться як російське прикриття, а ключові сухопутні війська та авіація будуть виведені. Ізраїльські ЗМІ написали, що частину підрозділів перекинуть у Лівію. Новий уряд Сирії каже, що зацікавлений у відновленні країни та заперечує будь-який конфлікт з Ізраїлем. Втім у це мало хто вірить, особливо ізраїльське військово-політичне керівництво.