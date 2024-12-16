Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що президент Туреччини хоче розширити свій вплив в регіоні, однак для цього він має обмежені можливості. Також Ердоган закликав повністю реформувати ООН, тому що доля світу не може залишатися в руках "п'яти постійних членів Радбезу ООН".

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Продовжить грати серйозну роль

Шарп зазначив, що Ердогану було б важко реалізувати свої наміри, адже в арабського народу немає бажання стати частиною Туреччини. Також захоплення значної частини Сирії було б абсолютно неприйнятним для світової спільноти, арабського та мусульманського світу і самих сирійців.

Ердоган дійсно хоче впливу, що є імперським пережитком та відгуком Османської імперії. Він хоче контролювати та мати економічні важелі впливу на країни. Також йому важливо позбавитись загрози від курдів, зокрема, в Сирії. Однак навряд чи він зважиться на захоплення територій,

– пояснив військовий оглядач.

Президент Туреччини намагатиметься грати суттєву роль в політиці Сирії, і в цьому, на думку Шарпа, одна з потенційних загроз для Ізраїля. Тому що протурецькі сили, що налаштовані антиізраїльські, можуть опинитися на кордоні з Ізраїлем.

Це не значить, що Туреччина захопить всю Сирію. Однак її проксі сили – кого вона озброює та направляє – реально можуть це зробити. Саме вони зараз контролюють значну частину території Сирії, прикордонні з Туреччиною,

– наголосив Шарп.

Він нагадав, що ці маріонетки Анкари не брали участі в основній фазі наступу, який очолив конгломерат повстанців "Хайят Тахрір аш-Шам", а чекали на результат. Імовірно тоді й сам Ердоган не вірив в те, що це може відбутися, і тому не хотів псувати відносини з Іраном та Росією. Тоді він би порушив з ними домовленості.

Повстанці в Сирії перемогли і без проксі сил Туреччини, але Ердоган, за словами військового оглядача, продовжить грати серйозну роль в регіоні. Якби він мав фінансову міцність, то ця загроза була б ще вищою. Однак економіка Туреччини зараз перебуває у важкому стані.

Водночас є Катар – старий її союзник, у якого немає проблем з грошима, і він є активним гравцем в регіоні. І цей тандем викликає занепокоєння у їхніх противників.

Зараз Ердоган відчуває себе переможцем, але його часто "заносить". Він належить до тих політиків, які говорять навіть про те, що не зможуть зробити. І це неодноразово грало проти нього,

– підкреслив Давід Шарп.

Зазначимо, що на думку політолога Володимира Фесенка, заява Ердогана про сирійські території, які могли б належати Туреччині, доволі небезпечна. За словами політолога, президент Туреччини "заграє з імперіалістичними настроями", які підтримує частина турецького суспільства. Тому ця заява може бути "пробною "кулею", щоб дізнатися, як на неї відреагують на Близькому Сході, в Європі, у США.