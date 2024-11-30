Відповідну заяву він зробив на відкритті TRT World Forum в п'ятницю, 29 листопада, у Стамбулі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Що Ердоган сказав про ООН

Реджеп Тайїп Ердоган нагадав про першопричини створення організації, однак наразі, на його думку, вона має низку недоліків, тому її потрібно змінити.

Одним із найважливіших результатів Другої світової війни, у якій загинули мільйони людей, було створення системи ООН, яка була найширшою платформою, де могли об’єднатися всі країни, великі й малі. Тож чи можемо ми продовжувати працювати з ООН зараз? Ні. ООН має бути повністю реформована,

– заявив він.

За його словами, реформувати ООН необхідно швидко, оскільки доля країн "не може залишатися в руках п'яти постійних членів Радбезу ООН".

Нагадаємо, у вересні Генеральна Асамблея ООН ухвалила "Пакт заради майбутнього", який є планом подолання від конфліктів і зміни клімату до штучного інтелекту та реформування ООН і глобальних інституцій. Втім, його вага буде залежати від того, як план впровадять 193 країни-члени Генасамблеї.