Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что президент Турции хочет расширить свое влияние в регионе, однако для этого он имеет ограниченные возможности. Также Эрдоган призвал полностью реформировать ООН, потому что судьба мира не может оставаться в руках "пяти постоянных членов Совбеза ООН".

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Продолжит играть серьезную роль

Шарп отметил, что Эрдогану было бы трудно реализовать свои намерения, ведь у арабского народа нет желания стать частью Турции. Также захват значительной части Сирии был бы абсолютно неприемлемым для мирового сообщества, арабского и мусульманского мира и самих сирийцев.

Эрдоган действительно хочет влияния, что является имперским пережитком и отзвуком Османской империи. Он хочет контролировать и иметь экономические рычаги влияния на страны. Также ему важно избавиться от угрозы от курдов, в частности, в Сирии. Однако вряд ли он решится на захват территорий,

– пояснил военный эксперт.

Президент Турции будет пытаться играть существенную роль в политике Сирии, и в этом, по мнению Шарпа, одна из потенциальных угроз для Израиля. Потому что протурецкие силы, что настроены антиизраильски, могут оказаться на границе с Израилем.

Это не значит, что Турция захватит всю Сирию. Однако ее прокси силы – кого она вооружает и направляет – реально могут это сделать. Именно они сейчас контролируют значительную часть территории Сирии приграничные с Турцией,

– подчеркнул Шарп.

Он напомнил, что эти марионетки Анкары не участвовали в основной фазе наступления, которое возглавил конгломерат повстанцев "Хайят Тахрир аш-Шам", а ждали результата. Вероятно тогда и сам Эрдоган не верил в то, что это может произойти, и поэтому не хотел портить отношения с Ираном и Россией. Тогда он бы нарушил с ними договоренности.

Повстанцы в Сирии победили и без прокси сил Турции, но Эрдоган, по словам военного обозревателя, продолжит играть серьезную роль в регионе. Если бы он имел финансовую прочность, то эта угроза была бы еще выше. Однако экономика Турции сейчас находится в тяжелом состоянии.

В то же время есть Катар – старый ее союзник, у которого нет проблем с деньгами, и он является активным игроком в регионе. И этот тандем вызывает беспокойство у их противников.

Сейчас Эрдоган чувствует себя победителем, но его часто "заносит". Он принадлежит к тем политикам, которые говорят даже о том, что не смогут сделать. И это неоднократно играло против него,

– подчеркнул Давид Шарп.

Отметим, что по мнению политолога Владимира Фесенко, заявление Эрдогана о сирийских территориях, которые могли бы принадлежать Турции, довольно опасно. По словам политолога, президент Турции "заигрывает с империалистическими настроениями", которые поддерживает часть турецкого общества. Поэтому это заявление может быть "пробной "пулей", чтобы узнать, как на него отреагируют на Ближнем Востоке, в Европе, в США.