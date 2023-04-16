Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог и политолог Аббас Галлямов. По его словам, Путин годами выстраивал систему правления, полностью опирающуюся на бюрократию. Пригожин пытается эту систему сломать.

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Путин решает свои проблемы

В "слитых" документах Пентагона была информация о том, что через серьезный конфликт министра обороны России Сергея Шойгу и владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина Владимир Путин своими силами хотел их "помирить". Для этого он устроил им встречу в Кремле.

Я верю, что такая встреча была, даже не предполагал, что ее могло бы не быть. Потому что конфликты между армией и "Вагнером" бьют по самому Путину. То есть не могло быть такого, чтобы Путин не пытался этого решить,

– рассказал Аббас Галлямов.

Очевидна, по мнению оппозиционера, и проигрышная позиция Пригожина. Своей безумной активностью в медиапространстве основатель ЧВК "Вагнера" создал политическую проблему самому Путину. Речь идет о разрушении конструкции, которую российский президент строил годами.

"Путинская конструкция держится на бюрократии. Она вся устроена так, что руководство "сверху" является фактически богом. А Пригожин вместе с вагнеровцами "ломает" военную верхушку в России", – подчеркнул политтехнолог.

Все вопиющие заявления Пригожина и его бойцов наносят репутационные потери военному руководству России.

Аббас Галлямов об отношениях Пригожина и Путина: смотрите видео

Путин полагается на бюрократическую систему

Аббас Галлямов приводит интересный пример руководителя страны, который, опираясь на силу, может править двумя способами:

правитель может опираться на силовиков в виде бюрократии: НКВД, ФСБ, Гестапо;

главная группа, на которую опирается правитель, не является в виде какой-либо структуры. Это бесструктурная масса, состоящая из маргинальных слоев общества, преданных ему лично.

Ко второму способу правитель прибегает, когда не может положиться на бюрократические структуры и элиту, считая, что они нелояльны к нему. Тогда, по словам политтехнолога, он создает им в противовес "маргинальную массу", с помощью которой правит.

Думаю, Пригожин двигался в этом направлении: государственная бюрократия неэффективна, ненадежна, армия воевать не умеет, потому вот – "Вагнер". Он сам ранее говорил, что из обычного ЧВК они должны превратиться "в армию с идеологией",

– отметил Галлямов.

Вполне возможно, что Владимир Путин и сам рассматривал такой вариант из ЧВК "Вагнера", учитывая военные неудачи регулярной армии на фронте. В то же время, он был разочарован и в государственной бюрократии, потому что она не может как следует провести мобилизацию и отправить подготовленных людей на поле боя.

"Но Путин – человек консервативный. В нем бюрократ победил уголовника ", – подчеркнул политтехнолог.

Поэтому, судя по тому, что "звезда" Пригожина начала "сходить", Владимир Путин решил все же сделать ставку на традиционную бюрократию. Своими действиями он пытается указать владельцу ЧВК "Вагнера" на его место.

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