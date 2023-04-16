Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог і політолог Аббас Галлямов. За його словами, Путін роками вибудовував систему правління, яка цілком опирається на бюрократію. Пригожин намагається цю систему зламати.

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Путін розв'язує власні проблеми

У "злитих" документах Пентагону була інформація про те, що через серйозний конфлікт міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу та власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина Владімір Путін самотужки хотів їх "помирити". Для цього він влаштував їм зустріч у Кремлі.

Я вірю, що така зустріч була, навіть не припускав, що її могло б не бути. Тому що конфлікти між армією та "Вагнером" б'ють по самому Путіну. Тобто не могло бути такого, щоб Путін не намагався цього вирішити,

– розповів Аббас Галлямов.

Очевидним, на думку опозиціонера, є й програшна позиція Пригожина. Своєю шаленою активністю у медіапросторі засновник ПВК "Вагнера" створив політичну проблему самому Путіну. Мовиться про руйнування конструкції, яку російський президент будував роками.

"Путінська конструкція тримається на бюрократії. Вона вся влаштована так, що керівництво "зверху" є фактично богом. А Пригожин разом із вагнерівцями "ламає" військову верхівку в Росії", – наголосив політтехнолог.

Усі кричущі заяви Пригожина і його бійців завдають репутаційних втрат військовому керівництву Росії.

Аббас Галлямов про стосунки Пригожина і Путіна: дивіться відео

Путін покладається на бюрократичну систему

Аббас Галлямов наводить цікавий приклад керівника країни, який опираючись на силу, може правити двома способами:

правитель може опиратись на силовиків у вигляді бюрократії: НКВС, ФСБ, Гестапо тощо;

головна група, на яку спирається правитель, не є у вигляді якоїсь структури. Це безструктурна маса, що складається з маргінальних прошарків суспільства, які віддані йому особисто.

До другого способу правитель вдається, коли не може покластись на бюрократичні структури та еліту, вважаючи, що вони нелояльні до нього. Тоді, за словами політтехнолога, він створює їм на противагу "маргінальну масу", за допомогою якої править.

Думаю, Пригожин рухався в цьому напрямку: державна бюрократія неефективна, ненадійна, армія воювати не вміє, тому ось – "Вагнер". Він сам раніше казав, що зі звичайного ПВК вони мають перетворитися "в армію з ідеологією",

– зазначив Галлямов.

Цілком можливо, що Владімір Путін і сам розглядав такий варіант із ПВК "Вагнера", зважаючи на військові невдачі регулярної армії на фронті. Водночас він був розчарований і в державній бюрократії, бо вона не може як слід провести мобілізацію і відправити підготовлених людей на поле бою.

"Але Путін – людина консервативна. У ньому бюрократ переміг кримінальника", – підкреслив політтехнолог.

Тому, судячи з того, що "зірка" Пригожина почала "заходити", Владімір Путін вирішив все ж зробити ставку на традиційну бюрократію. Своїми діями він намагається вказати власнику ПВК "Вагнера" на його місце.

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