Китай будет вынужден выбирать: как можно разорвать связь Пекина с Россией

Президент США Дональд Трамп ожидает, что Китай использует свое влияние на Россию, чтобы завершить войну. Ему выгодно, чтобы связи Пекина и Москвы ослабли.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, отметив, Трампу также нужно ослабить Китай, который захватил в России целые отрасли в экономике.

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Как ослабить связи Китая и России

Как отметил Леонов, санкции против России являются одним из инструментов, как повлиять на Россию и на Китай. Не зря все те ограничения, которые наложила администрация Байдена на Россию, продолжают действовать. Они могут еще и усилиться, если диктатор Путин не пойдет на переговоры.

Также Трампу, чтобы давить на Китай, нужно сотрудничать с Европой. Тут надо действовать совместно.

Тут есть моменты для совместной политики. В том числе и по принуждению России к миру. Если Европа и США вместе будут давить на Китай, то он не сможет маневрировать, ведь критически зависит от этих двух экономик. Китай будет вынужден выбирать между Россией, которая составляет где-то 4-5% для китайской экономики, или между странами Запада, которые составляют 45%. Что выберет Китай? Здесь не будет никаких колебаний,

– сказал Леонов.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Новоизбранный американский лидер поделился некоторыми деталями этого звонка.