Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Марат Гельман. Он добавил, что резко увеличивается зависимость от Пекина не только российской экономики, но и всей жизни.

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Слабая Россия – это рынок

Выстраивая экономические отношения, Америка и Европа одновременно призывают к гуманности, защите прав человека, борьбе с коррупцией и т.д. Китайцы таких требований не предъявляют.

Путин готов лечь под Китай просто потому, что китайцам безразлично. КНР может грабить свое население, сажать людей в тюрьмы и делать что угодно,

– сказал политтехнолог.

Москва сознательно выбирает Пекин, ведь он позволяет россиянам грабить собственное население и не вмешивается в это.

По мнению Гельмана, Китай хочет, чтобы "перевороты" в России длились как можно дольше. Пекин хотел бы, чтобы Москва была очень слабая, но не была побеждена. Ведь слабая Россия – это рынок из 140 миллионов человек. Отметим, что в настоящее время 80% российского автомобильного рынка уже принадлежит Пекину.

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