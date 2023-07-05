Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Марат Гельман. Он добавил, что резко увеличивается зависимость от Пекина не только российской экономики, но и всей жизни.
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Слабая Россия – это рынок
Выстраивая экономические отношения, Америка и Европа одновременно призывают к гуманности, защите прав человека, борьбе с коррупцией и т.д. Китайцы таких требований не предъявляют.
Путин готов лечь под Китай просто потому, что китайцам безразлично. КНР может грабить свое население, сажать людей в тюрьмы и делать что угодно,
– сказал политтехнолог.
Москва сознательно выбирает Пекин, ведь он позволяет россиянам грабить собственное население и не вмешивается в это.
По мнению Гельмана, Китай хочет, чтобы "перевороты" в России длились как можно дольше. Пекин хотел бы, чтобы Москва была очень слабая, но не была побеждена. Ведь слабая Россия – это рынок из 140 миллионов человек. Отметим, что в настоящее время 80% российского автомобильного рынка уже принадлежит Пекину.
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