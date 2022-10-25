Кто стал "пятым элементом" Путина, которого не хватало для вторжения в Украину

Нельзя игнорировать интересы такого могущественного государства! Мировой порядок без него невозможен. Украина должна быть прагматичной и договариваться, а не раздражать такого гиганта.

Мир с хищниками обречен

Мы должны удвоить дипломатические усилия, чтобы обеспечить партнерство ради мира! Думаете, это – о Китае? Нет. Это – о России до вторжения.

Важное ВСУ побеждают не из-за слабости и паники россиян

Даже после 2014 года в украинском обществе был высокий запрос на договоренности с Россией. Проблема всех таких миротворцев в том, что их представления о готовности договариваться с тоталитарными режимами глубоко ошибочны.

Китай оккупировал Тибет, изгнал Далай Ламу, совершил геноцид уйгуров и кучи меньших народов, о которых мы даже не слышали, не для того, чтобы договариваться с Украиной. Россия угрохала кучу бабла во вторую армию мира не для того, чтобы играть в танковый биатлон.

Империи создаются не для переговоров. Они создаются, чтобы брать силой все, что им нравится. В этом – их сущность. Выстраивая дипломатические отношения с тоталитарными режимами, об этом нельзя забывать ни на минуту. Надежда, что приветствия диктаторов и подхалимство сделают вас лучшими друзьями и диктаторы оставят вас в покое, бесполезны.

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Последнее звено в цепи войны

Китай – не просто союзник нашего врага. Он – тот самый пятый элемент, которого не хватало Путину для вторжения. Предвидя санкции и торговое эмбарго, Путин нуждался в мощном партнере, который будет торговать с ним даже под санкциями. И как только получил на Пекинской олимпиаде гарантии от Китая, сразу напал на Украину. Вот какова подлинная роль и сторона Китая в этой войне.

Вместе с Россией Китай является заказчиком хаоса и излома мирового порядка для мирового владычества диктатур. Это слишком большая цель китайцев, чтобы уступать ее ради интересов какой-то Украины. Не будьте наивны и не питайте иллюзий на этот счет. Никакая украинская дипломатия не может удовлетворить запросы китайцев. Их запрос – уничтожение Украины и передача этой территории под контроль своего вассала.

Важно – планирует ли Китай свою войну: смотрите видео

Знаю, всем хотелось бы верить, что Китай нейтрален и даже благосклонен, но это не так. Примите неприятную правду, друзья. Что бы ни было, мы победим. Но от иллюзий относительно Китая должны избавиться. Это – вопрос физического выживания нации.