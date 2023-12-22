Что может изменить разговор Зеленского с Орбаном: политолог разобрал действия венгерского премьера

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился на встречу с Владимиром Зеленским. Хотя их переговоры вряд ли коренным образом изменят отношения между Будапештом и Киевом, есть шанс снять напряжение.

Политолог Валентин Гладких поделился с 24 Каналом своими ожиданиями от встречи политиков. По его словам, один момент дает основания для оптимизма.

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"Возможно, Орбану просто нужны какие-то формальные основания, чтобы как-то объяснить изменение своей позиции", – предположил Гладких.

Другие лидеры могли найти нужные аргументы, чтобы откорректировать поведение венгерского премьера, но чтобы объяснить изменения, ему нужны формальные основания. Встреча с украинским президентом может стать таким основанием.

Об определенных сдвигах свидетельствует сам факт, что Орбан согласился на эту встречу.

Почему Орбан действует именно так

Поведение венгерского премьера часто объясняют исключительно его отношениями с Россией. Однако все гораздо сложнее.

В частности, возникает много вопросов к внутриполитической ситуации в Венгрии. Это довольно специфический режим, уже давно противоречащий принципам ЕС.

Кроме того, не менее проблематичны отношения Орбана с другими участниками ЕС. Чего стоит только его политика по поводу многочисленных нацменьшинств на фоне постоянных претензий к Украине.

Орбан загнал себя на этот путь и не может просто так с него сойти,

– отметил Гладких.

А уже отношения с Россией венгерский премьер пытается использовать как рычаг влияния на ЕС, чтобы Брюссель закрывал глаза на все другие нарушения. Потому здесь нет простого решения.

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